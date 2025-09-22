Mikel Izal, sobre Gaza: «No hay justificación para lo que está ocurriendo» El músico respondió a la presencia de banderas palestinas en el público de su concierto en Logroñol

El concierto de Mikel Izal en la plaza del Ayuntamiento ha sido casi una hora y media de puro pop rock. A pesar del mal tiempo, los logroñeses acompañaron la presentación del músico navarro, quien no obvió las banderas palestinas que aparecieron entre el público.

«No hay justificación para lo que está ocurriendo en no muy lejos de aquí», dijo el cantante en un parate de la música. Mikel Izal manifestó cómo le afecta la actualidad internacional: «Estoy cada vez más triste». «El mundo me parece cada vez más feo y es increíble lo que está ocurriendo», declaró.

Para cerrar agradeció a los asistentes por llevar las banderas. «Está bien recordarlo y hablar cuando se puede de esto», expresó Mikel