El PSOE tiende la mano al PP para desencallar la revisión del PGM tras una rescisión «que llega tarde»

Javier Campos Logroño Miércoles, 25 de junio 2025, 14:31 | Actualizado 15:03h. Comenta Compartir

Sin revisión, pero con reacción... La de la oposición, prácticamente en bloque, concretamente la de los socios de gobierno durante el pasado mandato (señalados directamente por el PP), que no han tardado en alzar la voz tras hacerse pública la decisión del alcalde Escobar de resolver el actual contrato para la revisión del Plan General Municipal (PGM) tal y como ha adelantado Diario LA RIOJA. Y es que PSOE, Podemos-IU y PR+, al respecto, entienden que tal decisión debería haber llegado mucho antes.

De entrada, ha reaccionado el PSOE, principal partido de la oposición y 'apuntado' directamente por el primer edil popular como responsable de agravar el problema, que ya pidió el pasado 13 de mayo la rescisión de la relación contractual con Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio «si la adjudicataria no cumplía con el último requerimiento» para aportar documentación y subsanar errores en lo presentado hasta el momento.

Y lo ha hecho teniendo en cuenta que los más recientes no serían los primeros incumplimientos, pues ya el pasado mandato terminó con una sucesión de los mismos y una propuesta técnica para resolver el citado contrato sobre la mesa. «Estamos ante la crónica de una muerte anunciada... la decisión es acertada, pero llega tarde», ha sentenciado el socialista Luis Alonso.

«Ya hubo varios incumplimientos entre 2022 y la primera mitad del 2023 por parte de esta empresa, incumplimientos que tenían que ver con la calidad de la documentación entregada en la unidad de urbanismo de esta casa; hacia mitad del 2023, los técnicos eran partidarios de rescindir o de resolver el contrato y así lo expresaron en un informe; e incluso esos incumplimientos llegaron a la imposición de una sanción a la empresa adjudicataria del contrato», ha tirado de hemeroteca.

«Es legítimo que el PP intentase mantener el contrato para revisar el Plan General Municipal, pero había que estar a la altura...» Luis Alonso Portavoz del PSOE

Alonso ha señalado que, a primeros de marzo de 2025, con la presentación y entrega del catálogo de bienes protegidos «el alcalde intentó aparentar que la revisión del PGM avanzaba cuando no era así». «La realidad ha terminado imponiéndose, y hay que volver a empezar», ha dicho para añadir que «esto es responsabilidad exclusivamente del Partido Popular, que gobierna en Logroño desde mayo de 2023 y lo hace con mayoría absoluta».

Mirando al futuro, Alonso ha tendido la mano al Gobierno local de cara a la nueva licitación, «a acelerar en la medida de lo posible esa revisión dadas las circunstancias», a desencallar la situación, en definitiva, pero «haciendo las cosas bien a partir de ahora, con transparencia y con claridad, y contando además con los técnicos municipales en todo este proceso».

Algo, sin embargo, que «no significa que el Partido Socialista no haga su labor de oposición y no deje de denunciar los errores claros y evidentes que ha cometido el Partido Popular, y no puede significar, en todo caso, sumisión a la actuación del equipo de gobierno» sino como «actitud responsable, una posición de ciudad, ante un tema clave».

«Hemos apurado al máximo todas las posibilidades que existían, y no solamente administrativas, para que ese contrato no tuviera que ser resuelto» Celia Sanz Portavoz del gobierno local

Y es que el hecho de que el alcalde Escobar desoyese los informes municipales que en junio de 2023 proponían la resolución del contrato después de que a Ezquiaga se le abriese expediente para la imposición de penalidades por «cumplimiento defectuoso» tras reiterados requerimientos (por «reparos sustanciales», además), no pasa desapercido para nadie en la oposición.

Tampoco que, al contrario, el PP se quedase solo actualizando los criterios técnicos y objetivos para continuar con dicho contrato modificándolo y sustituyendo a parte de la propia unidad de Urbanismo. «La documentación entregada tras todo ello no ha estado a la altura... es legítimo que el PP intentase mantener el contrato como fórmula para no parar la revisión del PGM, pero había que estar a la altura», ha respondido Alonso a la pregunta de si el PSOE, al inicio del actual mandato, apoyó tal decisión del PP. «Pudo haber cierto acuerdo en intentar mantener el contrato para que la revisión saliese adelante, lo que no sabíamos es que se iba a hacer tan mal», han sido sus palabras.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Logroño, a través de su portavoz, Celia Sanz, justificaba este miércoles la resolución del contrato para la revisión del Plan General Municipal adelantada por este periódico en que se han «agotado al máximo» los plazos y las posibilidades de cumplir con los hitos marcados, por lo que, dadas las circunstancias y tras comprobar su imposibilidad, se adopta tal decisión «para beneficio de Logroño y de los logroñeses».

«Dos años tirados por su orgullo, su ombligo y su desprecio a los técnicos municipales (en alusión a Escobar). Qué gestión tan lamentable» Amaia Castro Portavoz de Podemos-IU

Así, ha apuntado que «el tema es que este equipo de gobierno siempre ha confiado y ha apurado al máximo todas las posibilidades que existían para que ese contrato no tuviera que ser resuelto, hemos agotado todas las posibilidades, no solamente administrativas, sino también de conversaciones y estábamos en la confianza de que hasta el último momento se iba a poder continuar con este contrato». Algo que, ya es sabido, no ha resultado ser así.

Desde Podemos-IU, Amaia Castro, por su parte, no ha dudado en acusar al alcalde recordando que «cuando él llegó tenía los informes preparados para la rescisión del contrato, incluso para pedir daños y perjuicios» y que «en el expediente no hay disparidad de criterios alguna, como dice, pues todos los informes técnicos de la casa abogaban por la resolución».

«Escobar ha tardado dos años en romper el contrato solo para poder devolverle los 15.500 euros de la fianza a Ezquiaga mientras en el camino se ha cargado a una directora general. Dos años tirados por su orgullo, su ombligo y su desprecio a los técnicos. Qué gestión tan lamentable», ha sentenciado Castro para repetirlo en redes sociales.

«Rescindir el contrato con Ezquiaga, por supuesto, pero hay que investigar qué ha pasado y el alcalde tiene que dar muchísimas explicaciones» Rubén Antoñanzas Portavoz de PR+

«Rescindir el contrato, por supuesto, pero el alcalde tiene que dar muchísimas explicaciones», ha sido el titular del PR+, con un Rubén Antoñanzas sorprendido «por las declaraciones de Escobar, que, en un tema del cual es absolutamente responsable, ha cargado contra la oposición. No podemos olvidar que el anterior equipo de gobierno propuso resolver este contrato y fue él quien decidió no cancelarlo».

Antoñanzas, muy crítico como todo lo acontecido alrededor de la revisión del PGM este mandato, lo tiene claro: «Aquí no ha existido ni consenso ni diálogo y las consecuencias las estamos pagando ahora, hemos perdido dos años y estamos sin Plan General», aunque ha recordado que «es cierto que esto le ha permitido al señor alcalde hacer muchas modificaciones urbanísticas».

El regionalista, además de poner de manifiesto que «durante estos meses ha sido el Partido Riojano el que ha estado denunciando muchísimas irregularidades en tal proceso, y no podemos olvidar que hay muchos intereses económicos detrás de un plan general», tampoco se olvida de que «todo esto empezó en un acto preelectoral de Conrado Escobar al que acudió y en el que participó José María Ezquiaga cuando ya estaba multado por el Ayuntamiento de Logroño por incumplidor».

«Hay que rescindir el contrato, por supuesto, pero sobre todo hay que investigar qué ha pasado en estos dos años... El alcalde tiene que dar muchísimas explicaciones sobre un tema tan importante y relevante como es el Plan General», ha concluido Antoñanzas, quien ha desvelado que, tras reunirse los grupos con el alcalde esta mañana, para abordar la situación de la parcela de Bosonit, «hemos preguntado sobre este asunto y hemos quedado en que lo hablaremos más en profundidad».