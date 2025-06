Escobar resolverá el contrato con Ezquiaga y licitará de nuevo la revisión del Plan General de Logroño

Javier Campos Logroño Miércoles, 25 de junio 2025, 07:33 | Actualizado 07:39h. Comenta Compartir

Nuevo giro en la revisión del Plan General Municipal iniciado en 2007 a la vista. Y es que la misma, una vez más y tras 18 años del primer intento, se le ha vuelto a hacer bola al Ayuntamiento de Logroño. El último conato, heredado de Pablo Hermoso de Mendoza y continuado por Conrado Escobar, dará lugar a una «nueva etapa», en palabras del actual alcalde, que definitivamente ha optado por resolver el contrato que en su día mantuvo con Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio y, paralelamente, licitar uno nuevo. Aprovechando lo ya hecho, eso sí.

Escobar, quien así se lo ha adelantado a Diario LA RIOJA, cree que, «llegados a este punto», y con lo acontecido en torno al catálogo de bienes protegidos como última polémica, es momento de «decidir respecto a la actual contratación». Y ahí, ahora sí, lo tiene claro: «Las circunstancias exigen una revisión y que se tomen las medidas para la resolución del contrato»; con las vistas puestas en «uno nuevo» que «con toda la celeridad posible aborde lo que es una necesidad, como el PGM».

«Un Plan General Municipal en las mejores condiciones que responda al diagnóstico de ciudad y que aproveche al máximo todo el trabajo, que ha sido muy bueno, que se ha venido haciendo», sentencia para añadir que «no seré yo el que diga que hay que desaprovechar nada, pero es evidente que hay que pasar a otra página». Y en eso se está ya...

«Yo no voy a valorar la documentación entregada, si es buena o mala, pero sí que parece que dificulta el tener un PGM ágil y en las mejores condiciones...»

Al respecto, y preguntado por los reparos pendientes de subsanación de la documentación presentada por el contratista dentro de una primera fase ya incumplida en cuanto plazos, Escobar prefiere no ir más allá: «No voy a detenerme en los pormenores administrativos, yo lo que tengo claro es que nosotros seguimos el camino iniciado: una revisión, un contrato que nos encontramos y en el que se introducen una serie de exigencias, una aprobación de criterios en pleno y todo eso, que nadie lo olvide, en un camino en el que siempre se ha contado con la oposición, con quienes se ha compartido todo en todo momento».

En cualquier caso, el primer edil reconoce que, «aunque la documentación entregada no la voy a valorar, si es buena o es mala, parece que la misma sí dificulta el tener ese Plan General en las mejores condiciones de una manera ágil».

El actual contrato de asistencia técnica para la revisión del Plan General Municipal de Logroño, fecha a fecha Diciembre de 2021. Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio (firma que ya resultase adjudicataria de la revisión de 2007 que se quedó sobre la mesa y autor del avance de 2019 con lo que se puedo aprovechar) se hace de nuevo con el contrato por un importe de 375.119 euros y cuatro anualidades entre 2022 y 2025 siendo la única oferta presentada a la licitación del mandato de Pablo Hermoso de Mendoza como alcalde y con PSOE, UP y PR+ como socios de gobierno.

Diciembre de 2022. El Ayuntamiento le abre expediente a la citada firma para la imposición de penalidades por «cumplimiento defectuoso» tras reiterados requerimientos (por «reparos sustanciales», además) para ajustarse a lo acordado.

Junio de 2023. Informes con fecha 13 de junio de la directora general de Urbanismo Estratégico y la arquitecta de dicha Dirección General y con fecha 19 de junio de la técnico de administración general de Urbanismo Estratégico proponiendo la resolución del contrato –con remisión con fecha 15 de septiembre–.

Febrero de 2024. El arquitecto José María Ezquiaga remite un escrito en el que manifiesta «la voluntad de cumplir la misión encomendada» y transmite que el equipo redactor «renueva su compromiso con Logroño» para culminar lo iniciado en 2007.

Julio de 2024. El Pleno actualiza los criterios técnicos y objetivos para continuar con la revisión iniciada por Hermoso (quedándose solo el PP al respecto, al no entender el resto de grupos los motivos para tal modificación).

Agosto de 2024. Cambio del nombramiento de la responsable del contrato, la citada directora general que apostaba por su resolución, «en coherencia con la reasignación de competencias surgida de la modificación de la RPT de fecha 1 de julio en el Área Técnica del Ayuntamiento».

Agosto de 2024. Modificación en cuestión del contrato de asistencia técnica para la revisión del Plan General Municipal (PGM) con el objetivo de ajustar criterios e hitos temporales no solo manteniendo el mismo sino incluso recalendarizándolo (hasta 2027 en este caso).

2025. Se cumplen los primeros plazos, llega la documentación, y el gobierno local reconoce ante los retrasos «nuevos requerimientos» al contratista para la «subsanación de deficiencias» en la documentación recibida.

Así que, resumiendo y siguiendo al pie de la letra las declaraciones de Escobar, «admitiendo que el equipo redactor es un gran equipo, por eso se le encargó el trabajo por parte de PSOE, UP y PR+, aunque ahora resulta que no les gusta, y dado que las unidades técnicas municipales tampoco están conformes con los trabajos recibidos, es necesario abrir una nueva etapa».

Poco más se atreve a aventurar el regidor local del PP, estando como se están dando los primeros pasos, aunque con el convencimiento de, «de momento, resolver, y en paralelo, trabajar en una nueva contratación –pliegos y demás–». «Cómo hacerlo se lo dejo a los técnicos», concluyó reiterando una y otra vez que el objetivo «sigue siendo tener Plan General Municipal».

«Soy el primero en admitir que desde el minuto uno entendí que si queríamos tener plan había que seguir con lo que había, que no era mío sino de los anteriores»

Preguntado por qué ahora sí, y al principio de mandato no, Escobar entiende que, en asuntos de gestión, «hay que ser realistas y posibilistas». «No es una cuestión de reproche al equipo redactor, es por una serie de circunstancias y ya está; se ha cumplido una etapa y hay que abrir otra. Soy el primero en admitir que desde el minuto uno entendí que si queríamos tener un PGM había que seguir con lo que estaba iniciado, con lo que venía de la etapa anterior, repito».

Al hilo, y cuestionado por los informes técnicos que ya se encontró sobre la mesa para la resolución del contrato hace casi dos años, el alcalde reconoce que «había varios informes, opiniones encontradas, criterios diferentes, pareceres dentro de la casa que opinaban que... bueno... pero yo puse sobre la mesa que el objetivo era tener plan y que la forma más rápida de tenerlo era continuar con lo que había».

«Se optó por ello, por ese camino, así se planteó y así se compartió con todos, no fue algo caprichoso, estaban de acuerdo, por lo menos el anterior PSOE, y Álvaro Foncea, claro que él era parte del equipo redactor cuando habló conmigo». «En todo momento he mantenido que un plan general se tiene que aprobar por lo menos entre dos grandes partidos, porque eso le da continuidad, por eso estoy muy negativamente sorprendido con el comportamiento de los socialistas en la oposición hoy. Sinceramente, no sé a qué juegan», concluye.