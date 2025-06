«Estoy muy negativamente sorprendido con la oposición»

Javier Campos Logroño Miércoles, 25 de junio 2025, 07:34 Comenta Compartir

«Logroño no puede estar sin Plan General Municipal». Así de tajante se muestra Conrado Escobar, quien admite que, dadas las circunstancias actuales y tras dos años de mandato, toca tomar decisiones al respecto. Y es llegado este caso cuando el alcalde lanza dos reflexiones.

Por partida doble para la oposición. «Como alcalde estoy muy negativamente sorprendido por el comportamiento de la oposición», expone de entrada quien insiste en que «desde el minuto uno yo entendí que se trata de un asunto de ciudad con mayúsculas que tiene que seguir la lógica que siempre ha seguido una revisión de PGM, que es el consenso, con toda la transparencia, pero también con todas las limitaciones».

A continuación, «dejar claro que este equipo de gobierno no ha contratado nada al respecto, y no entiendo que los que sí lo hicieron, que no eran otros que PSOE, Unidas Podemos y PR, ahora lo rechacen». De ahí que Escobar pida explicaciones a los citados, «una aclaración de los que sí contrataron y auspiciaron esa revisión del planeamiento».

Y una consideración más para la ciudad en general. «Necesitamos un Plan General y, mientras este llega, necesitamos también aprovechar al máximo, como estamos haciendo ya, toda la capacidad residencial que tiene el vigente y actual PGM; por eso estamos activando todos los PERI, dando salida a las modificaciones pendientes, etc.».

«No podemos estar porfiando a que se haga la revisión, no podemos perder tiempo; si la urgencia social es la vivienda, no podemos retrasarnos un minuto y ese es el camino que he seguido: no descuidar lo estratégico, pero abordar lo inmediato», justifica.