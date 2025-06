Arquitectos y urbanistas coinciden en seguir con la revisión del PGM pero discrepan sobre su urgencia

Sobre el papel, fundamental porque establece la estrategia de desarrollo urbano de un municipio, definiendo cómo se usará el suelo y regulando las actividades permitidas ... en cada zona. Ya en el terreno, crucial para la planificación y gestión sostenible de dicho territorio, mejorando la calidad de vida y promoviendo un desarrollo económico equilibrado.

Un Plan General Municipal (PGM) o Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es una herramienta clave que en Logroño se aprobó en 1985 siendo revisado su programa de actuación primero en 1992 y después en 1998. Desde entonces, y a partir de 2007, la capital de La Rioja sigue a vueltas con una actualización que se resiste.

Una revisión, en definitiva, en la que arquitectos y urbanistas consultados por Diario LA RIOJA coinciden en señalar que el proceso debe continuar, independientemente de la resolución del contrato anunciada por el gobierno local, pero discrepan sobre la urgencia o no habida cuenta de que la rescisión con Ezquiaga supondrá un nuevo retraso. Y todo ello a la pregunta de qué supone, o supondrá, este a buen seguro nuevo aplazamiento.

«No haberse revisado el PGM no se ha traducido en tapón alguno, pero sí que hay que culminarlo ya» Domingo García-Pozuelo Exdecano del COAR

«La suma de modificaciones puntuales, como ha venido sucediendo, nunca pueden sustituir a un Plan General» Pablo Ruiz Arquitecto

«No hay que dramatizar puesto que la ciudad ha seguido desarrollándose durante los últimos 20 años... Vale que pueda haber expectativas que se han visto aplazadas, pero yo diría que ha sido más por factores como la crisis, la pandemia o el propio estancamiento demográfico», razona Domingo García-Pozuelo.

«No haberse revisado el PGM no se ha visto traducido en tapón alguno, la demanda de suelo ha sido la que ha sido, y la ciudad ha seguido creciendo, teniendo en cuenta que quedaban PERIs por desarrollar», añade, si bien reconoce que «tanto tiempo para una revisión, en cualquier caso, no es cosa buena, porque siempre es mejor tener tal documento con la visión de futuro de la ciudad que se quiere y toca culminar». De ahí su apuesta por seguir con el trabajo, «teniendo en cuenta que no se partirá de cero y ya hay hecha buena parte del mismo».

Nadie se olvida de que un plan general es un instrumento básico en el que se realiza la planificación del terreno mediante la clasificación del suelo, el régimen urbanístico aplicable a cada clase del mismo y se recogen los elementos esenciales de los sistemas de equipamientos y servicios... base legal para la edificación y urbanización de todo municipio.

«No es una catástrofe, pero no hay que desistir, la actual revisión es necesaria y se precisa» Gonzalo Latorre Arquitecto

«Ojo, que nos quedamos sin PERIs... No sé si llegamos tarde, pero ahora sí que hay prisa y toca agilizarlo todo» Jesús Marino Pascual Arquitecto

«Hablamos de sentar las bases de crecimiento de una ciudad para 15-20 años, con lo que en Logroño nos hemos saltado al menos uno. Sea como fuere, se está volviendo a construir y, tras años de parón, ahora parece que nos pilla el toro», apunta Pablo Ruiz, quien recuerda que en el Ayuntamiento se han ido alternando PP y PSOE «y el PGM sigue sin revisarse», por lo que cuestiona que igual no solo es problema de tal o cual equipo redactor.

Ruiz, además, entiende que una suma de modificaciones puntuales del planeamiento, como se vienen sucediendo, «nunca pueden sustituir un PGM». «Somos capital autonómica y, más o menos grandes, no es algo que nos podamos permitir», sentencia.

Gonzalo Latorre, al respecto, pide que no se olvide que Logroño, pese a todo, «tiene Plan General». «Su elaboración es un proceso largo, la ciudad tiene uno, revisado en 1992 y 1998, y por tanto no estamos en situación de vulnerabilidad». «No es una catástrofe, pero no hay que desistir, la actual revisión es necesaria, la precisamos», advierte quien, en relación a las modificaciones puntuales, constata que «su sucesión sin plan no es positivo». «Cuando se tomó la decisión en 2007 era buena, no se ha logrado, pero hay que mirar al futuro y, mientras se concreta, aplicar el que ya hay».

«Una revisión no quiere decir que no se modifique el que tienes, hay mucho trabajo aprovechable» Ángel Carrero Decano del COAR

Jesús Marino Pascual, por su parte, considera que el de 1985 «fue un gran plan», de ahí que aún tenga validez, aunque, a su juicio, el problema de la vivienda vuelve a suponer una presión que se torna en necesidad, VPO incluida. «Mucho ojo que nos quedamos sin PERIs... No sé si llegamos tarde, pero ahora sí que tenemos prisas y toca agilizarlo todo».

«A todos nos gustaría tener un PGM nuevo, pero se nos abre una oportunidad... no pasa solo en Logroño. Una revisión no quiere decir que no se vaya modificando el que tienes, hay mucho trabajo aprovechable, no veo problemas de suelo y prefiero mejorar un metro cuadrado ya existente que crear un metro cuadrado nuevo», concluye Ángel Carrero, actual decano del COAR.