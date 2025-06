Escobar: «En el catálogo hay cosas buenas, y otras que evidentemente necesitan una revisión a fondo»

Javier Campos Logroño Lunes, 16 de junio 2025, 13:22 | Actualizado 13:41h. Comenta Compartir

Muchas preguntas y, de momento, pocas respuestas en tono a la revisión del catálogo de bienes protegidos de Logroño incluido en la del Plan General Municipal (PGM). «Hay cosas buenas, y otras que evidentemente necesitan una revisión a fondo», se ha limitado por el momento a decir el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, preguntado por este periódico.

Diario LA RIOJA daba cuenta este fin de semana del inventario entregado por el Ayuntamiento a los grupos municipales el pasado marzo, documento elaborado por Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio y que, según se explicó entonces, «supone el inicio de un proceso participativo para recibir aportaciones de cara al texto final».

Un documento que sorprende por la cantidad de errores (y horrores) que incluye, con edificios que ya no existen, y repleto de fallos en base a información de antes de 2010 que lo convierten en todo un despropósito, en un trabajo que da cuenta de un Logroño de no menos de 15 años cuando la revisión del PGM contratada contemplaba precisamente su actualización.

«Si el trabajo está mal hecho, evidentemente habrá que requerir que se actualice», precisa el primer edil, si bien aún no se ha dado orden

«El documento no está aprobado, es un documento inicial, un borrador con todos los errores que se compartió de forma transparente con todos los grupos, con el Consejo Social de la ciudad, donde se instituyó un grupo para trabajarlo con el propósito de actualizar ese documento sabiendo como éramos conscientes de que tenía bastantes imperfecciones», ha venido a reconocer el primer edil.

Al respecto, Escobar, más que por los defectos del documento remitido por el contratista, se ha mostrado «sorprendido» por que el PSOE lo haya filtrado. «No acabo de entender que si había una hoja de ruta administrativa e interna, con los grupos, además, sea el PSOE el que la rompa unilateralmente», ha espetado.

Y ello para añadir que «nosotros vamos a seguir fieles a esa hoja de ruta prevista; ese catálogo hay que perfeccionarlo, hay cosas buenas y otras que evidentemente no están actualizadas y necesitan una revisión a fondo, y eso ya se ha hecho por parte de algunas unidades, pero como se pueden imaginar no voy a ir dando cuenta de todas las fases en esa elaboración».

Ampliar Otro de los errores, el «cuartel de la Guardia Civil» de Murrieta, sin rastro del actual Palacio de Justicia. La Rioja

«Ese catálogo tiene que aprobarse finalmente en un documento del PGM y mi idea sería que dada su particularidad, envergadura e interés, se pueda aprobar incluso antes en un pleno, pero con el comportamiento del PSOE no sé que hacer...», ha concluido.

Pero, ¿supuestamente de la actualización del catálogo se iba a encargar el adjudicatario, y no parece que lo entregado lo esté?, ha sido uno de las preguntas obligadas. Y he aquí la respuesta del alcalde Escobar: «Vamos a ver, aquí hay un catálogo, el borrador de ese catálogo proviene de hace muchos años, y esta última versión que es la entregada y de la que yo di cuenta, así como de los trámites a seguir, incorpora otros elementos a proteger... eso era un trámite, el primero, y ahora ese trabajo tienen que estudiarlo las unidades técnicas, los arquitectos y, paralelamente, se dio opción de que participasen los grupos municipales».

«Si el trabajo está mal hecho, evidentemente habrá que requerir que se actualice», ha apostillado para precisar que «aún no ha habido requerimiento al respecto (en referencia a Ezquiaga) porque el trámite no ha acabado, otros grupos aún no nos han dicho nada, y el del Consejo Social todavía no nos ha facilitado documentación alguna, por lo que todo sigue su proceso», ha finalizado.