Las condiciones dentro del aula piden a gritos recursos, medidas y políticas adecuadas para mejorar su dinámica. La carencia de un decreto que piense en ... las personas y deje más a un lado los intereses políticos ha dado pie a que falten profesores: «La falta de normas que cuiden de los docentes hace que estos se vayan a otras comunidades o incluso al extranjero», asegura Jorge Azón, presidente de la Plataforma de Temporales e Interinos de La Rioja (PIR).

Sin embargo, y aunque la buena voluntad de los maestros no sea siempre suficiente ni la única solución, Azón asegura que para él «es muy importante poder sacar a algunos alumnos de la mecánica en la que se meten, porque pueden incluso llegar a las drogas». Reconoce que su función también está en «abrirles la puerta para que tengan futuro y sepan convivir en sociedad». No obstante, afirma que «estamos invadidos por unos valores políticamente correctos posmodernos que deterioran la educación».

La solución a todo esto, según Azón, es «acabar con la dinámica del interés económico de los partidos y de sus redes clientelares», porque el problema de cuántos profesores hay da lugar a una «urgente» ejecución de un Decreto de Interinos «similar al de la Comunidad Valenciana».

Sin embargo, y a pesar de confesar que la mayoría de sus alumnos –de FP de Administración– no dan ningún problema, explica que «cada vez son más los que se vuelven disruptivos y demandan algo más que normas: necesitan que alguien los mire, los entienda y los acompañe». A lo que apostilla que «el Decreto de Convivencia es un papel de buenas intenciones pero vacío de soluciones reales». Por esa razón, desde la plataforma piden «medidas que sirvan de verdad y no abandonen a los alumnos». Unos que «terminan perjudicando a los compañeros y también a los profesores a la hora de dar clase», subraya.

Los docentes, además, cargan con esa profunda herida de los escolares. Por ese motivo, mejorar sus condiciones laborales se convierte en un requisito fundamental: «A nivel nacional continúa sin transponerse la Directiva Europea que regula el trabajo temporal 25 años después y La Rioja sigue sacando instrucciones desfavorables para los profesores y que aumentan el absentismo laboral», concluye.