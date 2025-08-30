LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Jorge Azón, presidente de la Plataforma de Interinos. SADÉ VISUAL

Jorge Azón

Presidente de la Plataforma de Interinos
«El Decreto de Convivencia es un papel de buenas intenciones pero vacío de soluciones reales»

El interino defiende que todas las aulas necesitan normas que regulen pero también de alguien que mire, entienda y acompañe a los alumnos

María Aguirre

Sábado, 30 de agosto 2025, 19:45

Las condiciones dentro del aula piden a gritos recursos, medidas y políticas adecuadas para mejorar su dinámica. La carencia de un decreto que piense en ... las personas y deje más a un lado los intereses políticos ha dado pie a que falten profesores: «La falta de normas que cuiden de los docentes hace que estos se vayan a otras comunidades o incluso al extranjero», asegura Jorge Azón, presidente de la Plataforma de Temporales e Interinos de La Rioja (PIR).

«El Decreto de Convivencia es un papel de buenas intenciones pero vacío de soluciones reales»