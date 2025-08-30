LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El exconsejero de Educación Pedro Uruñuela, segundo por la izquierda, reunido, en 2020, con los equipos directivos de los colegios concertados de la región. Justo Rodríguez

La indignación del colectivo docente que logró torcer el brazo de Educación

En 2022 el profesorado se levantó en contra del artículo 53 de la orden de convivencia que recogía conductas a evitar: «No llevar la clase preparada»

Carmen Nevot

Carmen Nevot

Logroño

Sábado, 30 de agosto 2025, 19:52

El Consejo de Gobierno aprobaba esta misma semana un nuevo decreto de convivencia de La Rioja que, entre otras cuestiones, reforzaba la autoridad de ... los profesores. Una potestad que el colectivo de docentes creyó cuestionada en la norma del antecesor de Alberto Galiana al frente de Educación. El exconsejero Pedro Uruñuela logró sacar adelante, no sin polémica, uno de los que fue su proyecto estrella en junio de 2022. Pero aquellas primeras críticas no fueron nada comparadas con las que arreciaron una vez que cinco meses después se aprobó la primera de las tres órdenes que desarrollaba el decreto. En noviembre de ese mismo año, se fue cociendo a fuego lento en prácticamente toda la comunidad docente un poso de malestar que en quince días alcanzó un punto de ebullición tal que la Consejería tuvo que ceder ante la presión y modificar el párrafo de la polémica. El conflicto se desató en torno al artículo 53 del decreto de convivencia. Pocas veces antes un texto había logrado concitar el rechazo sindical unánime.

