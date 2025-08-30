LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varios alumnos atienden en una de las aulas del colegio público de Logroño, donde una de las profesoras del mismo centro educativo se encuentra dando clase. Sonia Tercero

Más de 3.400 docentes comienzan en La Rioja el curso escolar 2025-2026

El nuevo año académico pide mejorar el Decreto de Interinos y de Convivencia y bajar el ratio de alumnos

María Aguirre

Sábado, 30 de agosto 2025, 19:46

La llegada de septiembre con la vuelta al cole trae muchos quebraderos de cabeza, pero la problemática principal se centra en cómo son las condiciones ... para los profesores dentro de las aulas. Ante esta situación, modificar el Decreto de Interinos, bajar los ratios de alumnos en todas las etapas educativas, darle otra vuelta al Decreto de Convivencia y a la autoridad de los profesores, y recuperar el poder adquisitivo perdido se presentan como soluciones para los sindicatos riojanos ANPE-Rioja, UGT, CC OO, CSIF y PIR.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pradillo estalla tras la prohibición de celebrar este sábado la procesión de la Virgen del Villar
  2. 2

    Una subcontrata de Amazon cierra en Logroño y despedirá a toda la plantilla, «entre 60 y 80 trabajadores»
  3. 3 Los vecinos, hartos del MUWI: «¿Qué necesita el alcalde para saber que así no se puede vivir?»
  4. 4 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  5. 5 La orquesta Panorama arrasa en Calahorra ante 10.000 personas
  6. 6

    Ana María será enterrada en Mansilla
  7. 7

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  8. 8

    El eclipse solar atrae las primeras reservas en La Rioja
  9. 9

    Panorama desembarca en Calahorra con seis tráilers
  10. 10

    Rozalén acaricia el MUWI con su voz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Más de 3.400 docentes comienzan en La Rioja el curso escolar 2025-2026

Más de 3.400 docentes comienzan en La Rioja el curso escolar 2025-2026