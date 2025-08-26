Más autoridad para los profesores en el nuevo decreto de convivencia de La Rioja El Consejo de Gobierno aprueba la norma que regirá la vida interna de los centros educativos, que refuerza al docente y potencia la mediación

Pío García Logroño Martes, 26 de agosto 2025, 11:55 | Actualizado 12:01h.

El próximo curso escolar, que comenzará dentro de dos semanas, contará con un nuevo reglamento de convivencia. El texto, aprobado este martes por el Consejo de Gobierno, recoge y consolida las medidas correctivas ya incorporadas de manera provisional en el curso 24-25. «Ha sido un proceso largo, pero fruto de una gran participación y va a contribuir a dar seguridad jurídica a la convivencia, y un refuerzo de la autoridad del profesorado», ha apuntado Alberto Galiana, consejero de Educación.

A falta de conocer los detalles concretos del decreto, que será publicado el jueves en el BOR, Galiana ha destacado la intención de buscar un equilibrio entre el diálogo y las medidas correctoras a la hora de resolver los conflictos. «Era necesario articular una serie de medidas dirigidas a regular en su conjunto algo que debe ser profundamente educativo, no solo punitivo. Debe ser ponderada la autoridad del profesor, pero también el diálogo, con la incorporación de sistemas de mediación en los centros educativos».

El consejero de Educación ha subrayado que el modelo adoptado «se aleja de visiones reduccionistas» y pretende huir tanto del estricto punitivismo como de la falta de medidas correctoras. «Estas medidas -ha abundado- siempre han de tener contenido educativo, pero deben enseñar al alumnado que las acciones tienen consecuencias; eso es también un aprendizaje social, siempre dentro de la proporcionalidad y priorizando siempre el interés del menor».

Galiana ha enfatizado que los castigos nunca serán la primera opción y que el decreto apuesta por desarrollar los procesos de mediación; un arbitraje similar al acto de conciliación en el ámbito jurídico. «Las medidas correctivas deben estar ahí como última ratio -se extendió-, pero también como disuasión. El pensar que algo que puedes hacer mal tiene consecuencias ya es un elemento de prevención». Aunque el decreto prevé circunstancias excepcionales, el mediador será por lo general un docente del propio centro, aceptado por las partes, que procure una resolución pacífica de los conflictos.

Aprobado el techo de gasto

En otro orden de cosas, el Gobierno de La Rioja aprobó ayer el techo de gasto no financiero de la comunidad, un paso ineludible para diseñar los Prespuestos del año 2026. El consejero de Hacienda y portavoz, Alfonso Domínguez, ha señalado que este límite aumentará el 1,8% con respecto al del ejercicio anterior hasta alcanzar los 1.858 millones de euros. De esta manera, y por segundo año consecutivo, el Presupuesto de La Rioja superará los dos mil millones de euros. Domínguez ha indicado que, para llegar a estos cálculos, se han utilizado como referencia tanto las previsiones de crecimiento del Ministerio de Hacienda como las de la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal). El consejero, no obstante, ha criticado al Gobierno central por la «incertidumbre» que supone no conocer las reglas de déficit y de techo de gasto para el año próximo. «Nosotros vamos a hacer un presupuesto prudente, comprometido con la estabilidad», ha enfatizado.