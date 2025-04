«No podemos hacer nada sin luz, no funcionan los ordenadores, así que tenemos que esperar»

Diego Marín A. Logroño Lunes, 28 de abril 2025, 13:02 | Actualizado 14:29h. Comenta Compartir

Un corte del suministro eléctrico ha afectado a prácticamente toda España sobre las 12.30 horas. La Rioja no ha sido ajena y también se ha quedado sin luz. En toda la comunidad autónoma se ha sufrido el corte, que hasta el momento dura y está afectando a comercios, bancos, supermercados, grandes empresas y centros educativos. De momento no hay información oficial sobre la causa del apagón, tan solo que es a nivel de toda la península ibérica, aunque parace que en algunas partes del país ya ha empezado a recuperarse el suministro pasadas las 13.30 horas.

El Ayuntamiento de Logroño ha emitido una nota de prensa pasadas las 14.00 horas en la que informa fe que efectivos de Policía Local, Bomberos y voluntarios de Protección Civil se mantienen en alerta para la atención de las incidencias derivadas de esta situación. «Se aconseja a la ciudadanía que evite los desplazamientos que no sean imprescindibles, especialmente aquellos en coche, y que se mantenga informada en todo momento a través de los canales oficiales y los medios de comunicación», expone el Consistorio logroñés.

Ampliar Un agente de Policía Local dirige el tráfico en el cruce de Vara de Rey con Duques de Nájera de Logroño ante el apagón de los semáforos. D.M.A.

El apagón ha pillado por sorpresa a todo el mundo y ha creado confusión. La Policía Local de Logroño ha acudido a los cruces para dirigir el tráfico debido que los semáforos no funcionan. En la calle la gente se pregunta qué ha sucedido, pero poco o nada se sabe. Primero se ha creído que era algo puntual, luego local, regional y, finalmente, al menos, nacional. La veintena de trabajadores de la empresa Concentra, en el cruce de las calles Vara de Rey y Duques de Nájera de Logroño, esperaban en la calle sin saber cómo reaccionar. «Nos vamos a ir todos para casa porque no podemos trabajar, somos 100% informáticos. Solo sabemos que se ha ido el sistema informático en España y Portugal y no creo que se vaya a arreglar en 5 minutos», comentaba Germán, responsable de la empresa.

Cerca, en un estanco, Manuel esperaba en la puerta porque ni podía cobrar y bajar la berja eléctrica y marcharse a casa. «No puedo ni abrir el cajón ni cobrar con el datáfono, solo en efectivo y no puedo ni dar cambios, solo me pueden pagar con el dinero justo. Y no puedo ni cerrar», lamentaba Manuel. La misma situación de incertidumbre se vivía en la clínica podológica CMPie. «Al principio hemos pensado que era solo nuestro y hemos salido a preguntar y pensábamos que era del barrio, luego que de todo Logroño...», exponía Lourdes Cacho. Por Diario LA RIOJA se percataron de que el problema era a nivel nacional. «Estamos parados y ni siquiera podemos llamar a los clientes para que no vengan porque no funciona ni el teléfono», indicaba la podóloga. Eso sí, la actividad no se paró del todo en la clínica. «Estábamos haciendo un estudio de la pisada pero, como teníamos el ordenador portátil con batería, podemos continuar. Lo demás ya, nada, porque dependemos de la luz y estamos a la expectativa», expuso Lourdes.

Ampliar Jesús Hernáiz, en la oficina de Ibercaja de Vara de Rey de logroño, cerrada. D.M.A.

En la oficina de Ibercaja de Vara de Rey permanecían dentro dos empleados, con todo cerrado y el cajero apagado. «No podemos hacer nada sin luz, no funcionan los ordenadores, así que tenemos que esperar a que vuelva la luz», explicaba Jesús Hernaiz, a quien el apagón le pilló con un cliente a quien le tuvo que decir aquello de 'Vuelva usted mañana'. Por parte de Ibercaja tampoco habían obtenido explicaciones porque el teléfono tampoco les funciona. «Nosotros podemos cerrar pero no poner la alarma, así que nos tenemos que quedar por seguridad», reconoció Jesús Hernaiz.

El bar Comodoro, en la esquina de Vara de Rey con la calle Huesca, estaba lleno a las 13.00 horas. Diana, su responsable, no sabía qué sucedía pero seguían funcionando como podían, aunque con la caja cerrada y sin poder cobrar con tarjeta. Al explicarles que el apagón no es local sino nacional, se sorprenden: «¿En serio?». No se lo creen. «Las neveras todavía aguantan pero a ver hasta cuándo…», cuenta como haciendo ya el cálculo. «Habrá que aguantar. De momento, no hemos tenido problemas», reconoce Diana.

Ampliar Las responsables del bar Comodoro de Logroño, a oscuras. D.M.A.

En la estación intermodal de Logroño Pío García informa de que los trenes no funcionan y los pasajeros esperan en el zaguán, en cambio, los autobuses sí están partiendo con cierta normalidad, aunque no funciona la venta anticipada. Precisamente porque el ferrocarril no funciona los viajeros están tratando de tratando de poder desplazarse con autobuses, así que el vestíbulo de la estación está mucho más llena que habitualmente. Según se ha podido conocer, los trenes se han quedado parados en mitad de sus trayectos. Por ejemplo, el convoy de la ruta Logroño-Zaragoza permanece varado en Alcanadre.

Por otra parte, el hospital San Pedro de Logroño se mantiene gracias a los generadores auxiliares, informa Roberto González Lastra. La plaza de Abastos de la capital riojana ha tenido que cerrar y, según cuenta José Ángel martínez, los carniceros temen por sus productos ya que la carne en sus neveras apenas pueden aguantar un día sinq ue se estropeen. En las tiendas y bares no se habla de otra cosa, preocupados, sobre todo en la hostelería, por el género, los alimentos y su estado de conservación, apunta Javier Campos, quien añade que en la Agencia Tributaria han tenido que desalojar el edificio y pedir al personal que regrese al día siguiente, manteniendo las citas.

«Todo el centro de Logroño es un bullir de gente de brazos cruzados a las puertas de sus trabajos, haciendo fila en tiendas de alimentación y, sobre todo, en terrazas. Hay quien se presta a subir en brazos a sus pisos a la gente mayor», describe Jonas Sainz, y es que los ascensores tampoco funcionan.

Calahorra y Haro

En Calahorra, la alcaldesa Mónica Arcéiz ha avisado de que hay varias personas atrapadas en ascensores, informa nuestra corresponsal isabel Álvarez. Los edificios en los que haya alguien atrapados en ascensores deben llamar al 941105087 y que esperen en el portal para dar la llave de seguridad del ascensor. En Haro tampoco funcionan los semáforos. Y comercios como la lavandería La Batanera, informa María Caro, han tenido que cerrar. «Hemos tenido que cerrar porque todo trabajamos con planchas, lavadoras, secadores, ordenadores... y no podemos trabajar», justificaba Itziar Fernández. El Ayuntamiento harense, como el de Calahorra, ha advertido de que se acuda a la Policía Local o se llame al teléfono 941310125 en el caso de que haya personas atrapadas en ascensores.

Alfaro y Cervera

En Alfaro algún supermercado ha podido funcionar momentáneamente con un generador pero, finalmente, han acabado cerrando, igual que otros comercios, si bien, por seguridad, sobre todo los responsables de joyerías y bancos permanecen en sus locales. Tal y como cuenta Ernesto Pascual, los trabajadores del centro de salud han acudido los profesionales para encender los aparatos que permitan conservar las vacunas. En el Ayuntamiento no pueden mantener la atención al público. Por otra parte, en Cervera del Río Alhama, al igual que en toda la región, se encuentran incomunicados al no funcionar los teléfonos, especifica Sanda Sainz.

Nájera

En Nájera este lunes era festivo, indica Eduardo garcía, y el apagón está afectando, sobre todo, a la hostelería. Varios bares del casco antiguo lamentan que se les está calentando la bebida, mientras dejan de servir sus habituales raciones de calamares. Otra incidencia destacada es que la orquesta que debe actuar esta noche, por San Prudencio, ha tenido que parar el montaje. En el momento del apagón el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, se encontraba en los actos festivos de Nájera y sobre las 13.45 horas ha abandonado la localidad, dirección a Logroño, para coordinar la emergencia. Desde el Ayuntamiento najerino confirman que no se están dando problemas graves aunque el apagón sí que ha dejado pequeñas anécdotas. Jorge, un vecino, detalla que «estaba en una clase 'on line' cuando se me ha apagado el ordenador, he salido al portal y tampoco había luz, bastante sorprendente».

