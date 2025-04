«Máxima preocupación» en las empresas riojanas «porque no sabemos cuánto va a durar el apagón» La industria está paralizada en los polígonos y ya teme el impacto de las pérdidas por el corte en la producción

Juan Carlos Berdonces Logroño Lunes, 28 de abril 2025, 14:45 Comenta Compartir

La actividad en los polígonos industriales de La Rioja está más en la calle que en los centros de trabajo, incluso en los coches donde algunos trabajadores están utilizándolos para comer. El apagón de luz ha cortado de sopetón la producción en las empresas «y no sabemos hasta cuánto va a durar esto», han trasladado a Diario LA RIOJA portavoces autorizados de la patronal y también compañías empresariales a título individual. Todavía es pronto para hablar de posibles pérdidas, reconocen, «pero nosotros trabajamos con hornos a 180 y 200 grados. El material que está dentro no se puede sacar y cuando ya podamos abrir esa maquinaria no sabemos si se podrá utilizar», señalan desde la firma Grafometal, en el polígono industrial de El Sequero y dedicada a la decoración en chapa metálica.

En Palacios Alimentación, una de las compañías más grandes de nuestra comunidad autónoma, están funcionando «con normalidad», explican algunos trabajadores, «pero porque tenemos generadores propios», una 'isla' como le llaman a la instalación de la empresa de Albelda de Iregua. Además, hoy es festivo en esta localidad riojana, que nutre de personal a la empresa, «y algunas plantas productivas hoy iban a estar sin actividad».

«Lo peor es la incertidumbre, cuándo se podrá volver a tener producción, qué material se va a perder, qué coste nos va a suponer esta situación», dicen fuentes de la Federación de Empresas de La Rioja (FER). La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) trabaja «con normalidad» en el rectorado, pero sí que los mentores «están contactando con normalidad con los estudiantes», vía web, «y los profesores que están teniendo cualquier incidencia en su conexión se les han reagendado las clases».