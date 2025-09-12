Los rinconeros destacan la cercanía y amabilidad de la reina

En la acera exterior, frente al colegio Entresotos de Rincón de Soto, que se inaugura este curso, un nutrido grupo de vecinos recibió y despidió a la reina Leticia ... con aplausos y gritos de 'guapa' y 'viva la reina'.

Iván de 21 años y Carla de 33 no quisieron perderse este momento. «Es algo único que igual no se vuelve a repetir y aprovechamos la ocasión para poder saludad a la reina», comentaron con alegría.

Virginia y Paquita de 76 años, Maria Pilar y Flor de 75 y Blanca de 57 la saludaron de lejos. Señalaban que la vieron igual que cuando sale en los medios de comunicación, excepto Virginia que la notó más delgada. Maria Pilar afirmó satisfecha que la reina dijo «que niña más guapa» al ver a su nieta Mara de seis meses. Todas destacaron lo simpática y cariñosa que se mostró la reina y la amabilidad que tuvo con la gente.

Otra rinconera, Conchi, le enseñó dos muñecas de una edición limitada de la princesa Leonor y la infanta Sofía. Leticia dijo «ay, mis niñas» y las cogió, comentaban las vecinas. Y añadían risueñas «preguntaba que tal a los que estábamos allí y a otra mujer que también se llama Conchi y tiene el pelo de varios colores le dijo qué pelo tan moderno lleva, es usted la más moderna de todo el pueblo».

Fernando y Pilar Marta son dos voluntarios que colaboran en el colegio y estaban en una de las aulas con juegos interactivos y en las mesas con los alumnos donde se sentó la reina en su recorrido por el centro escolar. Pudieron hablar con ella, que se mostró interesada en lo que hacían y saludó a todos: niños y profesores, voluntarios. En la calle Fernando exponía su vivencia a otras personas «he hablado con ella y es muy cercana. Tenerla sentada al lado ha sido una experiencia para recordar».

Así se lo contaba a Charo, Valle, Loli, Ana e Isa mientras estás resaltaban que les había encantado que se arrimase a saludar a todo el mundo, porque creían que solo lo iba a hacer con los que estaban más cerca del coche en el que llegó. «Es muy cercana y nos hemos quedado muy contentas. Se ha recorrido toda la valla, ha posado con la gente que se hacía selfies, ha cogido a bebés y ha hablado con los abuelos», recordaban.

El tiempo acompañó y hoy es un día para estar en la calle ya que los viernes se celebra el mercadillo semanal en la avenida de La Rioja, una de las vías de acceso a los centros educativos rinconeros. Así que a este trajín habitual de la gente se sumó la llegada de la reina con todo el dispositivo de seguridad que lleva y también llamó la atención en el pueblo. Hay quien decía que eso parecía de película, aunque en Rincón de Soto lo vivieron de verdad.

Para el alcalde de Rincón de Soto, Javier Martínez Lorente, «este acontecimiento supone una alegría y satisfacción porque algo así no ocurre habitualmente». «Que se haya elegido La Rioja y Rincón de Soto con su colegio nuevo para abrir el curso escolar es un honor para todo el pueblo y quedará para el recuerdo», añadió el regidor rinconero.

Mediante un comunicado publicado el jueves, el Consistorio de Rincón de Soto promovió la participación en este momento histórico para el municipio.

«Vecinos y vecinas de Rincón de Soto: mañana tenemos el honor de recibir en nuestro pueblo a Su Majestad la Reina Doña Letizia, que presidirá el acto de apertura del curso escolar. Desde el Ayuntamiento animamos a todos a que acudáis a las puertas del CEIP Entresotos a las 11:30 horas, para darle juntos una cálida bienvenida y mostrarle el cariño y la hospitalidad de nuestro pueblo. ¡Rincón de Soto se viste de gala para este día tan especial!», indicaba el escrito.

La Dop Peras de Rincón de Soto quiso obsequiar a la reina con un estuche de peras conferencia, a manos del alcalde, y otro para la ministra Pilar Alegría. También recibieron varios libros escritos por rinconeros, entre ellos 'La tradición de San Antón en Rincón de Soto', de José Ángel Llorente Adán. Esta cofradía destaca que «la visita de la Reina se convierte en un hecho histórico para el municipio riojano» y recuerda que su libro cultural-juvenil cuenta con más de treinta ilustraciones creadas por los niños del propio colegio y que su recaudación se destina a fines altruistas.

También le entregaron ejemplares de 'El guitón Onofre', obra esencial del género de la picaresca que fue escrita en 1575 por Gregorio González; 'Rincón de Soto, un lugar para la historia', de Guillermo Martínez Pascual; 'Pirata a bordo' de Silvia Beamonde, que narra sus vivencias cuando le diagnosticaron cáncer con sólo diez años; y 'El diamante de mercurio', que escribió Miguel Medrano cuando era niño.

Obras por 6,8 millones de euros y cambio de nombre del colegio

Rincón de Soto está de enhorabuena porque en este curso estrena colegio de educación infantil y primaria y cumple una reivindicación de hace años por la demanda de mejorar las instalaciones ante el aumento de alumnos.

El acto de presentación y puesta de la primera piedra tuvo lugar el 24 de febrero de 2023, aunque los trabajos comenzaron más tarde (el vallado previo al inicio de las obras se puso a mediados de mayo).

Durante el proceso hubo que solucionar problemas como la falta de ofertas que dejó desierta la primera licitación de marzo de 2022 cuyo importe era de 7.537.137,36 euros (IVA incluido). Se convocó otra en agosto y finalmente fue adjudicada a Aransa Construcción y Obra Civil S.A.U. por 6.883.423,63 euros el 1 de marzo de 2024 y un plazo de mantenimiento y garantía total de 3 años, y un periodo de ejecución de veinte meses. La financiación se realizó a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de apoyo a inversiones en infraestructuras que presten servicios básicos a los ciudadanos.

Durante el camino, los rinconeros participaron en el proceso del cambio de nombre del centro educativo. Después de una selección de nombres hubo cinco propuestas que se votaron a principios de marzo de 2024: 'Sotos del Ebro', 'Ribera del Ebro', 'Entresotos', 'Rincones del Ebro' y 'Villa del Ebro'. Ganó 'Entresotos', nombre que sustituye a la anterior nominación del CEIP Eduardo González Gallarza.

