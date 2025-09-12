LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los niños del CEIP Entresotos han cantando la canción 'Ama, ama, ama y ensancha el alma' de Extremoduro, en presencia de la reina Letizia.
Los niños del CEIP Entresotos han cantando la canción 'Ama, ama, ama y ensancha el alma' de Extremoduro, en presencia de la reina Letizia.

Apertura escolar al ritmo 'Ama, ama, ama y ensancha el alma', de Extremoduro

Los niños del CEIP Entresotos cantan 'Ama, ama, ama y ensancha el alma', de Extremoduro en presencia de la reina Letizia

La Rioja

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:46

En su visita al CEIP Entresotos de Rincón de Soto para inaugurar el curso escolar, se ha vivido un emotivo momento cuando la reina Letizia, acompañada por el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, y la ministra de Cultura, Pilar Alegría, han visitado el aula de música. Allí, un grupo de estudiantes ha entonado el tema 'Ama, ama, ama y ensancha el alma' de Extremoduro.

Para darle más sentimiento, durante la canción todos ellos se han cogido de las manos mientras los niños coreaban el tema dirigidos por una profesora. Un momento muy bonito que quedará para el recuerdo de este recién estrenado colegio.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ni una vida más en Alloz
  2. 2

    El Ayuntamiento de Logroño plantea un nuevo parking subterráneo en el parque de Cascajos
  3. 3 Un incendio agrario afecta a una finca en Alfaro
  4. 4 Una furgoneta atropella a dos personas en General Urrutia
  5. 5 Estos son los 764 viticultores que recibirán ayudas para compensar las pérdidas
  6. 6 ANPE avisa de que quedan 50 plazas de profesores sin cubrir en La Rioja con el curso ya empezado
  7. 7 La Reina inaugura el curso escolar en Rincón de Soto
  8. 8

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales
  9. 9

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  10. 10 Identificado un conductor que hizo un peligroso adelantamiento en la N%u2011232 y fue publicado en TikTok

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Apertura escolar al ritmo 'Ama, ama, ama y ensancha el alma', de Extremoduro