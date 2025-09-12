Apertura escolar al ritmo 'Ama, ama, ama y ensancha el alma', de Extremoduro Los niños del CEIP Entresotos cantan 'Ama, ama, ama y ensancha el alma', de Extremoduro en presencia de la reina Letizia

Los niños del CEIP Entresotos han cantando la canción 'Ama, ama, ama y ensancha el alma' de Extremoduro, en presencia de la reina Letizia.

La Rioja Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:46 Comenta Compartir

En su visita al CEIP Entresotos de Rincón de Soto para inaugurar el curso escolar, se ha vivido un emotivo momento cuando la reina Letizia, acompañada por el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, y la ministra de Cultura, Pilar Alegría, han visitado el aula de música. Allí, un grupo de estudiantes ha entonado el tema 'Ama, ama, ama y ensancha el alma' de Extremoduro.

Para darle más sentimiento, durante la canción todos ellos se han cogido de las manos mientras los niños coreaban el tema dirigidos por una profesora. Un momento muy bonito que quedará para el recuerdo de este recién estrenado colegio.