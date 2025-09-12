La Reina, como una profesora más en Rincón de Soto Doña Letizia ha insistido en la importancia de la lectura durante su encuentro con los alumnos del CEIP Entresotos, donde ha inaugurado el curso escolar

Iñaki García Logroño Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:53 | Actualizado 14:35h.

El CEIP Entresotos de Rincón de Soto abrió sus puertas hace solo unos días, con la llegada de los alumnos para arrancar el curso 2025-2026. Sin embargo, este viernes ha vivido una jornada, si cabe, más especial, ya que hasta sus instalaciones se ha acercado la Reina para dar el pistoletazo de salida oficial a este nuevo año académico. Doña Letizia ha recorrido buena parte del centro y ha compartido charlas con maestros y estudiantes. Se ha convertido, durante algo más de una hora, en una profesora más.

Antes de su llegada, ya se notaba que no era un día cualquiera en el colegio. Los alumnos se mostraban nerviosos. Algo pasaba. Había muchos periodistas en los alrededores, los drones y helicópteros sobrevolaban el patio... «Es que viene la Reina de España», respondían al unísono un par de ellos a las puertas del centro escolar. No muy lejos de ellos andaba su directora, Carmen Pelarda, quien valoraba de una manera muy positiva la visita de la monarca. «Nos hace una ilusión tremenda, inauguramos un ´cole' nuevo y es un estreno por la puerta grande, como suele decirse», afirmaba orgullosa, antes de explicar que el cine es, precisamente, el hilo conductor de todo este curso en el CEIP Entresotos.

Pelarda reconocía igualmente que los alumnos estaban «un poco nerviosos» ante este acontecimiento, pero «con ganas» de que llegara el momento. «Alguno ha preparado algún dibujo para darle y las 'profes' les han explicado quién es doña Letizia y lo que representa para España; y están muy ilusionados por encontrarse con ella», añadía la cara visible de un centro educativo que cuenta en la actualidad con 348 alumnos de Educación Infantil y Primaria.

Minutos antes de las once y media, momento en el que estaba prevista la presencia de la gran protagonista del día, el patio ya estaba vacío, pero los alumnos se dejaban ver por las ventanas a la espera de poder atisbar a la Reina y poder lanzarle un grito y un saludo. Acompañada por la ministra de Eduación y el presidente del Gobierno de La Rioja, doña Letizia no ha tardado en hacer acto de aparición en el centro y tampoco ha tardado en recibir el cariño de los allí presentes.

En primer lugar, la comitiva ha hecho parada en un placa conmemorativa del momento vivido este viernes y, sin más dilación, todos han entrado en el colegio, donde han visitado el aula de Infantil. Allí se desarrolla una actividad de Robótica junto al robot 'Beebot' de la que la Reina ha sido testigo, junto a una veintena de niños de cuatro años. Tras ese primer encuentro, la biblioteca ha sido la siguiente parada para pasar después al aula de música.

En ese espacio se ha vivido uno de los momentos más emocionantes de la jornada, puesto que un coro ha interpretado el tema 'Ama, ama y ensancha el alma', de Extremoduro. «Ya cantamos esa canción en mayo en Riojafórum y, como había que elegir una y me gusta Extremoduro, hemos seleccionado esa», explicaba Fátima Bahid, profesora de Música del centro riojabajeño. «Los niños estaban nerviosísimos, no sabían qué hacer durante la canción, pero ha sido una experiencia única», se ha congratulado para después destacar la amabilidad de la monarca. «Se ha sentado con los niños, se ha hecho una foto con nosotros...», ha recalcado.

De hecho, la propia Reina ha mostrado su satisfacción con la interpretación de los jóvenes de cuarto de Primaria. «Lo habéis hecho muy bien», les ha dicho antes de poner rumbo a una nueva clase, donde se estaba desarrollando una actividad colaborativa en la que participan tanto alumnos como padres, abuelos o voluntarios. «Aprenden jugando», señalaba una docente antes de la llegada de doña Letizia, quien no ha dudado en acercarse a cada una de las mesas en las que se estaba desarrollando la iniciativa para charlar tanto con mayores como con los más pequeños.

A todos les ha transmitido un mensaje «muy importante»: los beneficios de la lectura. «Yo creo que es importante leer libros, es lo más importante», le ha insistido a un grupo. «¿Os gustan los juegos? Pero sabéis que de los libros también se aprende, ¿verdad?», les ha insistido a otros en la que ha sido la última parada en el interior del centro. Quedaba una más, pero ya en el patio, que era la foto de familia con todos los profesores y alumnos del CEIP Entresotos y también con la Sección del IES Gonzalo de Berceo, en el que cursan sus estudios los alumnos de Secundaria del municipio.

Una de estas últimas es Vera Lacava, de primero de la ESO, que admitía la «ilusión» por ver a la Reina. «No hemos podido estar con ella porque a la ESO no ha entrado», ha lamentado antes de explicar que si hubiera podido estar con ella le habría pedido que le firmase «un cuaderno, la mano o algo». Saioa Ocaña, por su parte, calificaba la visita como «muy emocionante», La profesora de cuarto de Primeria consideraba que la jornada había sido «muy especial» para unos niños que, aunque estaban «muy nerviosos», la habían disfrutado. «Primero pensaban que iba a venir con corona y yo les he dicho que era una persona normal, como todos; cuando muchos la han podido conocer han venido encantados y han dicho que era muy guapa», ha expuesto.

Alrededor de la docente estaban algunos de sus alumnos, que han corroborado las palabras de su profesora. «Ha sido muy maja y nos han dicho que tenemos que cuidarnos», destacaba Mencía con una sonrisa en el rostro tras haber vivido un momento especial. El de la visita de la Reina a Rincón de Soto.

