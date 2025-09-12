La Reina inaugura el curso escolar en Rincón de Soto Doña Letizia, acompañada por Gonzalo Capellán y la ministra de Educación Pilar Alegría, ha visitado el nuevo colegio CEIP Entresotos, donde ha visitado varias aulas y ha charlado con los alumnos y profesores

Iñaki García Logroño Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:46 | Actualizado 13:06h. Comenta Compartir

Este viernes no es un día cualquiera para Rincón de Soto. Entre sus calles y mezclada entre los algo más de 4.000 habitantes de la localidad riojabajeña ha emergido una figura, la de la Reina Letizia, quien se ha acercado al municipio para inaugurar el curso escolar. En este 2025 le tocaba a La Rioja acoger este acto y el lugar elegido ha sido Rincón de Soto porque en este curso se estrena su colegio: el CEIP Entresotos.

La Rioja es una tierra a la que se acerca habitualmente, bien para presidir el Seminario Internacional de Lengua y Periodismo en San Millán o bien para otro tipo de actos entre los que se encuentran varias inauguraciones de etapas académicas. No en vano, años atrás ya aterrizó en Haro y Calahorra para dar el pistoletazo de salida al curso de Formación Profesional y en 2010 protagonizó este mismo momento, la inauguración del curso, junto al rey Felipe en Lardero.

1 /

Faltaba una hora para la llegada de la Reina y en los alrededores del colegio ya se agolpaban numerosos vecinos. En los balcones y ventanas de las viviendas cercanas colgaban banderas de La Rioja y de España y la gente esperaba, teléfono en mano, la entrada en escena de silla doña Letizia. «Estamos muy contentas porque nunca había venido un rey o una reina a nuestro pueblo», afirmaba una de las presentes.

La Reina ha aterrizado en el campo de fútbol de Rincón de Soto, ha saludado a los ciudadanos y se ha dirigido al nuevo colegio de la localidad, donde su primera parada ha sido destapar una placa conmemorativa en la que se especifica que doña Letizia ha sido la encargada de inaugurar el curso escolar y que el lugar elegido para tal fin había sido el CEIP Entresotos.

A lo largo de su recorrido por el colegio, la Reina, acompañada por Gonzalo Capellán y la ministra de Educación Pilar Alegría, ha pasado por el aula de Educación Infantil, donde ha conocido de primera mano una actividad de Robótica en la que participan los alumnos. Luego ha ido a la biblioteca y ha acudido al aula de música, donde se ha vivido un bonito momento. Un grupo de estudiantes ha entonado el tema 'Ama, ama, ama y ensancha el alma' de Extremoduro.

La última parada en el centro han sido los llamados grupos interactivos en el que participan voluntarios junto a estudiantes de tercero de Primaria. La Reina ha interactuado y les ha dejado un mensaje: la importancia de la lectura.

Para acabar, toda la comitiva ha salido al patio, donde la Reina se ha compartido espacio con todos los alumnos del centro rinconero y con los de la Sección del IES Gonzalo de Berceo. El curso se da por inaugurado.