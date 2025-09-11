De Zarzuela a las aulas riojanas Con la presencia este viernes de la reina Letizia en Rincón de Soto, la Casa Real vuelve a hacer parada en la región para inaugurar un curso académico

Iñaki García Logroño Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:33 | Actualizado 20:01h.

La Rioja se está acostumbrando a recibir a los miembros de la Casa Real con cierta asiduidad. La reina Letizia, por ejemplo, ha convertido en rutina acudir a San Millán de la Cogolla para el Seminario Internacional de Lengua y Periodismo y el rey Felipe pisó en junio la región para presidir los actos del centenario de la DOCa Rioja. Poco más de tres meses después de esa visita, la Casa Real regresa a la comunidad autónoma. Lo hace la Reina para inaugurar el curso escolar en Rincón de Soto.

No es esta la primera vez que algún miembro de Zarzuela llega a La Rioja para algún asunto relacionado con la educación y, más en concreto, para dar el pistoletazo de salida de una nueva etapa académica. De hecho, no hay que viajar demasiado en el tiempo para encontrar otra parada de la reina Letizia en la región con un fin similar a la de este viernes, ya que en 2021 estuvo en Haro para inaugurar el curso de Formación Profesional. Allí, compartió tiempo y espacio con casi 700 estudiantes del IES Ciudad de Haro, donde además recibió el Jarro de la Ciudad, el símbolo más notable de la localidad jarrera.

Siete años antes, la reina Letizia ya había acudido a La Rioja por un motivo idéntico: el inicio de curso en la Formación Profesional. Esa parada tuvo algunas diferencias con la ya citada: estuvo acompañada por el rey Felipe y su destino fue Calahorra. El IES Valle del Cidacos recibió a la pareja, que no dudó en saludar y atender a los múltiples vecinos de la ciudad que se echaron a la calle.

Esa fue la primera visita del matrimonio tras su proclamación, aunque ambos ya habían estado anteriormente en La Rioja como Príncipes. No en vano, en 2010 acudieron a Lardero con el mismo objetivo que este viernes tiene doña Letizia en Rincón de Soto: inaugurar el curso escolar. De manera rotatoria, la Casa Real va pasando por las diferentes comunidades para ese fin y en aquella ocasión, tal y como ocurre hoy, le tocó a La Rioja. El lugar elegido fue el colegio González Gallarza, donde incluso echaron una mano a los escolares con la plastilina.

Y no solo los actuales Reyes han protagonizado eventos relacionados con la educación en La Rioja. También el rey Juan Carlos se desplazó hasta la región en 2008 para dar inicio al curso universitario. Riojafórum acogió un acto que sirvió como punto de partida a las clases en los campus españoles y la UR actuó de anfitriona en otra visita más de la Casa Real a La Rioja.

La Reina visita el nuevo colegio de la localidad riojabajeña Rincón de Soto ha sido la localidad elegida para acoger la visita de la reina Letizia (11.30 horas) para la inauguración del curso escolar. ¿El motivo? El municipio riojabajeño estrena este año un nuevo colegio, el CEIP Entresotos. Tal y como explicó el consejero de Educación, Alberto Galiana, en la rueda de prensa de presentación del nuevo curso, dicha infraestructura ha contado con una inversión cercana a los siete millones de euros y acoge a más de 300 estudiantes. La visita a Rincón de Soto, lugar al que acudirá también la ministra de Educación, Pilar Alegría, incluirá además una parada en la Sección del IES Gonzalo de Berceo.

