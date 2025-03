«Ocio Sport no da la cara», critica CSIF

Los trabajadores de Ocio Sport Rioja se han vuelto a concentrar este martes en la segunda protesta pública de la plantilla después de la protagonizada ... el pasado viernes frente al Ayuntamiento de Lardero. Si entonces más de un centenar de personas acudieron a la manifestación, en este caso han sido una cuarentena de personas las que se han reunido, convocadas por el sindicato CSIF, en la sede de la empresa en Logroño, en el número 23 de la Gran Vía. Y es que los problemas persisten. Un centenar de trabajadores de Ocio Sport en La Rioja, Navarra y Álava no han recibido su nómina de febrero y a los diecisiete empleados en Lardero se les adeuda los dos últimos sueldos.

«No sabemos absolutamente nada de qué se está haciendo en los Ayuntamientos, a pesar del incumplimiento manifiesto de la empresa con los pliegos», ha declarado Jesús Vicente Hernández, presidente de CSIF en La Rioja. «Solo en los de otras comunidades sabemos que se están tomando medidas para tratar de rescindir los contratos con Ocio Sport. Aquí no tenemos noticias de Lardero, no sabemos si están haciendo algo, si bien en la ley de contratos indica que si la deuda de la empresa con los trabajadores asciende del 5% las Administraciones pueden rescindir el acuerdo. Hemos remitido estas indicaciones a los Consistorios y no hemos obtenido respuesta», ha explicado Jesús Vicente Hernández.

Diario La Rioja, una vez más, ha intentado contactar con Ocio Sport Rioja para obtener explicaciones sobre esta situación y, de nuevo, no ha obtenido respuesta. «La empresa no da la cara. Hemos intentado ponernos en contacto con ella y no hemos obtenido respuesta», ha añadido el presidente de CSIF en La Rioja, quien anuncia que continuarán las medidas de presión con nuevas movilizaciones frente a la empresa y Ayuntamientos como Logroño y Haro. «Hay trabajadores sin cobrar conceptos desde diciembre y les está afectando gravemente a nivel personal», subraya Hernández.

Ocio Sport emitió un comunicado la semana pasada en el que reconocía y justificaba el impago de las nóminas a sus trabajadores por «la deuda que dos ayuntamientos tienen pendiente de resolución y cobro» con la empresa y que ascienden a un total de 920.222,54 euros en concepto de «tres solicitudes de recapitalización». Ocio Sport también advirtió de que pagaría automáticamente los sueldos no abonados a sus trabajadores «si la Agencia Tributaria y Seguridad Social cumpliesen con su obligación de facilitar el acceso a aplazamientos y fraccionamientos de deuda, mientras se acude a la justicia ordinaria para reclamar la deuda».

Mientras tanto, los impagos afectan al servicio que se presta en instalaciones municipales que gestiona Ocio Sport, como el hogar del jubilado, que estuvo la mayor parte del fin de semana sin servicio de cafetería, o el complejo deportivo Aqualar, que este martes suma su sexto día consecutivo con la piscina climatizada cerrada por la baja de sus socorristas. También cabe señalar que el gimnasio de Aqualar ha reducido su horario de apertura desde este lunes. Tanto en Aqualar como en el hogar del jubilado de Lardero tampoco hay servicio de limpieza desde el lunes.