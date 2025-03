«No somos el problema de la empresa», afirma la alcaldesa de Lardero sobre los impagos de Ocio Sport

Más de un centenar de personas se han manifestado este viernes en la plaza de España de Lardero en protesta por los impagos de la empresa Ocio Sport a sus trabajadores ... . Los empleados y el sindicato CSIF han reclamado a la empresa el pago de las nóminas atrasadas y al Ayuntamiento larderano una solución. En Lardero, la empresa adeuda las dos últimas nóminas a unos 14 trabajadores del complejo deportivo Aqualar y otros tres del hogar del jubilado.

Jesús Vicente Hernández, presidente de CSIF en La Rioja, ha anunciado que «hemos descubierto que hay ciertos conceptos que no se pagan desde diciembre» y ha explciado que han solicitado formalmente al Consistorio de Logroño la rescisión del contrato de gestión de los centros municipales La Atalaya y La Gota de Leche, asumir a los empleados y licitar de nuevo el contrato. «El Ayuntamiento de Logroño es el único que se ha mostrado receptivo y comprensible y ha anunciado que va a analizar las medidas para poder rescatar el contrato, porque los demás no han realizado ninguna acción hasta el momento», ha expuesto Hernández, que ha criticado que no ha podido volver a reunirse con la alcaldesa de Lardero después de una reunión informal mantenida días atrás.

Sin embargo, la regidora municipal Isabel Barceló ha ofrecido declaraciones en la misma plaza de España, donde ha seguido la protesta acompañada de las concejalas Marta Elguea y Carmen Pérez. Barceló ha expuesto que comprenden y están al lado de los trabajadores. «Desde el primer momento hemos dado la cara, no escondiendo nada», ha aclarado la alcaldesa, quien ha informado que Ocio Sport no le responde.

En cuanto a la nota de prensa de Ocio Sport en la que, aunque sin citar concretamente a Lardero, parecía culpar a este Ayuntamiento (y al de Tudela) sobre sus problemas económicos, Barceló ha aclarado que «estamos al corriente de pagos, presentan las facturas mensualmente, así que nosotros no somos el problema de la empresa». La alcaldesa también ha explicado que no sabe a qué se refiere Ocio Sport con la recapitalización citada en su comunicado, pero no reconoce ninguna de las cifras que expone la empresa como deudas propias. «A los trabajadores les tendrán que informar los sindicatos pero cobrar van a terminar cobrando. Los trabajadores siempre cobran», ha zanjado la primera edil.