Los trabajadores de Aqualar y el hogar del jubilado acumulan dos meses sin cobrar

Los trabajadores del complejo deportivo Aqualar de Lardero acumulan ya dos meses sin cobrar su sueldo. La empresa que gestiona las instalaciones municipales, Ocio Sport ... Rioja, mantiene prorrogado el contrato que se le adjudicó en 2017 por 349.932 euros anuales y que finalizaba en 2022. Entonces, el Ayuntamiento amplió la concesión en compensación al tiempo que Aqualar estuvo cerrado por las restricciones sanitarias de la pandemia. Después, cuando en 2023 se licitó el nuevo servicio de gestión, la Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas presentó un recurso que invalidó el proceso. Y el año pasado, con la publicación del pliego definitivo, ofertado por 556.566,12 euros anuales, la otra empresa presentada al concurso (JIG) presentó un nuevo recurso que retrasó aún más la adjudicación.

Esto supone que Ocio Sport Rioja acumule ya más de dos años prestando un servicio con las mismas condiciones económicas que las concedidas hace ocho. Según ha explicado a Diario La Rioja el concejal de Deportes e Instalaciones del Ayuntamiento de Lardero, Marcos García Torrecilla, «el Tribunal ha dado la razón a Ocio Sport y hemos pedido formalizar el nuevo contrato, para lo que deben regularizar su situación económica». Esto supone que, para poder acceder al contrato público, Ocio Sport Rioja debe abonar a los diez trabajadores de Aqualar los dos sueldos que, al cierre de esta edición, les adeudaba.

Pero la situación no solo afecta al complejo deportivo. El hogar del jubilado también es gestionado por Ocio Sport Rioja, mediante un contrato distinto, y a sus al menos tres trabajadores también se les adeudan los sueldos. Tal es la situación que algunos trabajadores han solicitado la baja laboral, tres en Aqualar y algunos más en el hogar del jubilado. «Están bastante mosqueados porque ya son dos nóminas las que les deben. Yo les he transmitido que son unos profesionales y que hacen un trabajo espectacular, ya que siguen prestando servicio, aunque entiendo que no tengan alegría para hacerlo porque la situación es de incertidumbre», expone Marcos García.

El concejal ha declarado que ha querido hablar con la dirección de la empresa y no lo ha conseguido. Igualmente, este periódico ha intentado contactar con Ocio Sport Rioja y no ha sido posible. En el caso de que Ocio Sport Rioja no quisiera o no pudiera firmar el nuevo contrato, JIG tendría la posibilidad de hacerse cargo del servicio, con el personal subrogado y la deuda pendiente de pago. Y si ninguna de las dos empresas accediera al contrato, el Consistorio larderano debería licitar de nuevo el servicio.

«Inaceptable»

IU emitió ayer una nota de prensa en la que critica «la grave situación que están sufriendo los trabajadores», consideran que supone «un hecho inaceptable que atenta contra los derechos laborales de la plantilla y evidencia una alarmante falta de gestión y supervisión por parte de las administraciones responsables» y creen que provoca «una situación insostenible debido al impago de las nóminas».

«Es inadmisible que el equipo de Gobierno permita que el personal que gestiona contratos municipales esté trabajando sin percibir su salario. Las instituciones deben garantizar que ninguna empresa adjudicataria pueda incumplir sus obligaciones sin consecuencias», reclama IU, e insta a la rescisión del contrato y recuperar la gestión pública.