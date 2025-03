La baja de la mitad de la plantilla de Aqualar en Lardero obliga a cerrar la piscina

Los impagos de Ocio Sport Rioja empiezan a tener consecuencias para los usuarios de las instalaciones deportivas municipales que gestiona la empresa. Este miércoles la ... piscina climatizada del complejo deportivo Aqualar de Lardero ha cerrado por falta de personal, en concreto por la ausencia de los socorristas. También se han suspendido las clases de natación. El equipo de Gobierno local ha informado de que «la piscina de Aqualar permanecerá cerrada por motivos ajenos al Ayuntamiento». Y es que, según ha podido saber Diario La Rioja, más de la mitad de la plantilla de Ocio Sport en Aqualar se encuentra de baja. Socorristas, monitores y personal de limpieza son los trabajadores que actualmente permanecen de baja por causas psicológicas, incluso con tratamiento, debido a la situación laboral.

A los trabajadores de Aqualar se une una camarera del hogar del jubilado de Lardero y, por otra parte, un empleado en La Atalaya de Logroño por paternidad y una trabajadora del complejo deportivo de Arrúbal por una baja de larga duración. «La situación es muy complicada y dura porque tenemos hijos, pagos de alquileres y todo esto nos arrastra a una situación mental que, aunque no quieras, te afecta», explica un trabajador de Ocio Sport en La Rioja. «Ha habido muchas mentiras, nos han dado largas y esto ha creado tristeza y crispación, de manera que caes en un pozo en el que no quieres caer», admite el empleado.

Entre los trabajadores de instalaciones deportivas de Ocio Sport hay socorristas y monitores que trabajan con más personas y, por tanto, su estado anímico y mental debe de ser bueno para poder responder profesionalmente, por ejemplo, ante un posible caso de ahogamiento. «Hemos estado al pie del cañón porque somos profesionales, pero no nos lo reconocen con el pago de nuestras nóminas. Y nadie se va a hacer cargo de nosotros. Las palabras se las lleva el viento y la empresa nos ha mentido, no da la cara», critica el empleado.

Afectados por esta situación de impagos de la nómina del mes de febrero hay al menos 93 trabajadores de Ocio Sport en La Rioja (60), Navarra (26) y Álava (7). Según ha podido saber este periódico, los Ayuntamientos de Haro, Lardero, Arrúbal, Tudela (Navarra) y Oyón (Álava) han recibido en las últimas semanas notificaciones de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social sobre deudas de la empresa que superan los 341.600 euros. Tal y como especifica uno de los documentos remitidos a uno de esos consistorios y al que ha tenido acceso este periódico, se procede al cobro de sus deudas frente a la Hacienda Pública y «se embargan los créditos a favor de Ocio Sport Rioja».

Sergio González, trabajador de Ocio Sport Rioja que se encuentra de baja por paternidad, confesó el pasado martes que «vivimos en una incertidumbre». «La gente que tiene familia e hipotecas lo está pasando verdaderamente mal. Hay quien está pidiendo dinero para poder pasar el mes», advirtió Sergio González. «Ver cómo están algunos compañeros duele», concluyó el trabajador.

La situación en Lardero es especialmente compleja ya que el contrato de gestión del complejo deportivo Aqualar, donde trabajan diez personas, está prorrogado desde hace más de dos años por dos recursos que han dificultado la adjudicación del nuevo pliego, para el que está propuesta Ocio Sport, que presentó una oferta de 556.566,12 euros anuales durante cinco años, lo que suponía una rebaja del 11,36% sobre la base de licitación (627.826,9 euros). La empresa debe estar libre de deudas para firmar el contrato y tiene de plazo hasta la próxima semana.

Por otra parte, tal y como informan los propios empleados de Aqualar, la situación actual puede acarrear que las piscinas de verano no se puedan abrir, al menos en las fechas habituales porque los trabajos de mantenimiento y reparación deberían empezar próximamente. Además, aunque sigue vigente el contrato de mantenimiento del hogar del jubilado de Lardero, que supone 78.650 euros anuales, prorrogado hasta mayo, puede que las instalaciones no puedan abrir el fin de semana por falta de personal, ya que ya hay una trabajadora de baja de la plantilla de tres.

Sonia Tercero / Irene Jadraque

«No se está cumpliendo el pliego»

CSIF anunció el pasado lunes que los trabajadores de Ocio Sport en La Rioja iniciarán movilizaciones como medida de protesta ante el impago de sus nóminas. Mañana viernes a las 12.00 horas se ha convocado una concentración frente al Ayuntamiento de Lardero y el martes día 18 otra en la sede de la empresa en Logroño. El presidente del sindicato, Jesús Vicente Hernández, advierte de que las convocatorias siguen en pie, «si nos las autorizan, porque las pedimos de urgencia».

También en Oyón se han iniciado las protestas. Ayer los empleados colgaron carteles en el pueblo con el mensaje «Ocio Sport, moroso, ¡paga lo que debes!» y han remitido una carta al Consistorio advirtiendo de que no han cobrado sus sueldos. «La situación personal no es la más adecuada, y como por parte de la empresa no dicen nada, y tampoco los Ayuntamientos, estamos llegando a un límite, por lo que no nos extraña que no se pueda seguir trabajando», explica Jesús Vicente Hernández.

El presidente de CSIF

señala que están intentando cerrar reuniones con los distintos Ayuntamientos que mantienen contratos con Ocio Sport Rioja y les está resultando complicado fijar una fecha. «Queremos saber qué medidas están dispuestos a adoptar para que se siga prestando el servicio a la ciudadanía. Nos parece extraño que no tomen medidas cuando no se está cumpliendo el pliego de contratación. Ya deberían haber empezado a estudiar cómo romper el contrato porque no se da un uso para el que los ciudadanos están pagando», denuncia Jesús Vicente Hernández.

Por otra parte, Rubén Sancho, alcalde de Arrúbal, donde Ocio Sport gestiona el complejo deportivo municipal, confiesa que «estamos muy preocupados con nuestros trabajadores afectados, que tienen hijos y viven día a día, pero, lamentablemente, no podemos hacer nada para que puedan cobrar».