Las noticias imprescindibles

1 Investigación del 'caso Ábalos-Cerdán-Koldo' El PSOE reconoce ante el Supremo reiterados «pagos en efectivo» a Cerdán como «liquidaciones de gastos»

El partido, que también admite abonos en 'cash' superiores a los 1.000 euros prohibidos por ley, informa que entregó 120.000 euros en una década al exsecretario de Organización.

2 Sucesos La caída «a plomo» del forjado de un edificio en obras en Madrid deja cuatro desaparecidos y tres heridos

Los bomberos tratan de asegurar la estructura del inmueble para buscar con seguridad a los tres hombres y una mujer que podrían estar entre los escombros.

3 Derrumbe en Madrid «El edificio se ha movido y una nube de polvo lo ha cubierto todo. No se veía nada ni se podía respirar»

Vecinos, comerciantes y paseantes se vieron sorprendidos por el derrumbe del edificio en obras de la calle Hileras, en pleno centro de Madrid.

4 El Gobierno acuerda pagar los primeros 100 euros de las gafas o lentillas de los menores de 16 años

La subvención alcanzará a todos los chicos españoles de esas edades y cubrirá una parte de las compras de óptica que precisen de ahora a diciembre de 2026.

5 Salud El Gobierno aprueba por decreto el uso medicinal del cannabis

Da luz verde al plan para un «tratamiento personalizado» en pacientes con dolor crónico, epilepsia grave, esclerosis múltiple o bajo quimioterapia.

6 El dolor y la rabia inundan Israel dos años después de los ataques de Hamás: ¿Cómo pudo suceder semejante masacre?

Las víctimas recuerdan el fatídico día que ha dejado una herida abierta y una sociedad cada vez más dividida.

7 El Congreso de los Diputados apoya a la Gaita Mixta de Cervera

Aprobada una Proposición No de Ley presentada por el PSOE para «erradicar el machismo en las fiestas populares de España».

8 Investigado en Aldeanueva un hombre que llevaba 140 kilos de nectarinas robadas en el maletero

Debido a que no fue posible identificar la explotación de origen y al tratarse de un producto perecedero, las nectarinas fueron entregadas a una asociación de ayuda a personas en situación de necesidad.

9 El Ejecutivo regional refuerza el Plan Revive con 3 millones este año y 4,1 el próximo hasta los 19,1 totales

Las solicitudes de ayuda a vivienda en el entorno rural por parte de jóvenes, 850 ya, desbordan las previsiones de un programa que preveía 12 millones de euros en toda la legislatura.

10 Fútbol Jordi Alba, otro ilustre de la España dorada que cuelga las botas

Miembro de La Roja que conquistó la Eurocopa en 2012, sigue los pasos de su compañero en el Inter Miami Sergio Busquets y se retirará a final de temporada en la MLS.