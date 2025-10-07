El Gobierno acuerda pagar los primeros 100 euros de las gafas o lentillas de los menores de 16 años La subvención alcanzará a todos los chicos españoles de esas edades y cubrirá una parte de las compras de óptica que precisen de ahora a diciembre de 2026

Alfonso Torices Madrid Martes, 7 de octubre 2025, 14:48

El Gobierno acordó hoy pagar los primeros cien euros del coste de las gafas o lentillas que necesiten durante los dos próximos años todos los menores de 16 años para corregir problemas visión cada vez más frecuentes desde la infancia como son la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Sanidad, aprobó hoy el real decreto que pone en marcha esta medida. Realizará una transferencia de 48 millones de euros al Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas, pues será esta organización la que actúe como intermediaria en la entrega directa de la subvención.

Cuando el menor acuda a la óptica adherida al programa para adquirir las gafas o lentillas que le han prescrito le descontarán un máximo de cien euros del importe total de la compra. Los colegios de Ópticos-Optometristas, así, asumirán las funciones de coordinación con las ópticas, la verificación documental, la compensación de costes y el seguimiento del programa.

Se trata de un plan de ayudas directas a la compra de estos productos con el que el Ministerio de Sanidad calcula que se podrá beneficiar al menos a medio millón de chicos. Es una prestación universal para todos los menores de 16 años, sin distingos por niveles de ingresos, pero también un plan para erradicar la pobreza visual, según indicó la ministra Mónica García.

La subvención, de un máximo de 100 euros por beneficiario, cubrirá parcialmente el coste de los productos ópticos esenciales, como monturas básicas con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante, lentes de contacto y soluciones de mantenimiento durante un año.

Aunque hoy Sanidad no ha descendido al detalle, la ministra indicó hace cuatro meses que para tener derecho a la ayuda el menor deberá acudir a la óptica con una receta del oftalmólogo que indicará el tipo de problema de visión que tiene, si es que es su primer par de gafas, o se beneficiará de igual cantidad si acude a reemplazar el equipo visual del que ya dispone. Si la cuenta es inferior a 100 euros la familia no pagará nada y, si es superior, abonará la diferencia. En el caso de las lentillas, el plan incluye en la ayuda el líquido y las unidades necesarias para un año.

El Plan Veo cuenta con una financiación total de 47,7 de euros distribuida en dos ejercicios presupuestarios. Para lo que queda de 2025 se asigna una dotación inicial de un millón de euros y los otros 46,7 para 2026. La compra de gafas o lentillas subvencionadas podrá formalizarse hasta el 31 de diciembre de 2026 aunque los pagos correspondientes a operaciones realizadas en el mes de diciembre podrán ejecutarse durante el ejercicio 2027, garantizando así la cobertura efectiva y el cierre contable de la medida.

Evitar desigualdades

Esta medida, de carácter excepcional, responde a una necesidad de salud pública y a la voluntad de reducir barreras económicas que dificultan el acceso a sistemas de ayuda visual en la infancia. Los defectos de refracción -como la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo- afectan a entre el 10% y el 30% de la población en edad escolar en España, con tendencia al crecimiento debido al uso intensivo de pantallas y al aumento de la vida en interiores. En ausencia de una corrección visual adecuada, estos problemas no solo afectan al bienestar físico de los menores sino también a su rendimiento académico, su desarrollo psicosocial y su calidad de vida.

Numerosos estudios han constatado que los niños de familias en situación socioeconómica más desfavorecida acceden con menor frecuencia a las correcciones visuales necesarias, lo que perpetúa desigualdades sociales y educativas. Esta ayuda pretende actuar como una herramienta de equidad, asegurando que ningún menor quede excluido del derecho a una visión adecuada por motivos económicos.

La actuación «contribuye a fortalecer el principio de equidad del Sistema Nacional de Salud al ampliar el acceso a prestaciones esenciales», indica Sanidad. Además, entiende que «refuerza el papel clave de los profesionales ópticos-optometristas en la detección temprana y la corrección eficaz de los trastornos visuales durante la infancia, una etapa determinante para el desarrollo integral».