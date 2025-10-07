El Congreso de los Diputados apoya a la Gaita Mixta de Cervera Aprobada una Proposición No de Ley presentada por el PSOE para «erradicar el machismo en las fiestas populares de España»

El diputado socialista Raúl Díaz ha defendido esta mañana en la Comisión de Igualdad del Congreso la Proposición No de Ley 'Para la erradicación del machismo que aún se practica en determinadas fiestas populares de España', que pone como ejemplo la situación de la Gaita Mixta de Cervera del Río Alhama. Esta iniciativa fue aprobada con 16 votos a favor, 3 en contra y 15 abstenciones.

Díaz comenzó su intervención destacando el sentimiento de orgullo de pertenencia que une a todos en torno a un lugar y a las fiestas populares. «Esta moción no va de bailes ni de identidades, va de igualdad, de si este Congreso le va a decir a las chicas que componen la Gaita Mixta de Cervera, que bailan entre menosprecios y empujones cada vez que llegan sus fiestas, si su ejemplo es merecedor del respaldo de esta comisión o si, por el contrario, en pleno año 2025 deben seguir con su discriminación», explicó Díaz.

«En Cervera del Río Alhama sus gentes vibran con el 'Pom, pom, pom'», comentó poniendo la mano sobre la camiseta de la Gaita Mixta que muestra estas palabras que representan el sonido de las pulgaretas (castañuelas) de este baile. Recordó que la Gaita «es una música y danza popular ancestral con siglos de historia identificativa de esta preciosa cabecera de comarca riojana, de sus gentes, de su cultura y, sobre todo, de sus fiestas de San Gil y Santa Ana» y que «en 2023 se sometió a votación y se aprobó en la cofradía que las danzas en su honor fueran exclusivamente para varones».

Díaz criticó que «hace dos años se pudo someter a votación en este país el hecho de mantener a mujeres y niñas en la sombra, apartadas, pisoteadas y despojadas de la noción más pura de igualdad». Añadió que «nos les dejan bailar en la iglesia, pero tampoco fuera porque son increpadas y tienen que dejar de danzar».

El diputado del PSOE citó incidentes como que paró la música tradicional cuando intentaron bailar, que llevaron a sus gaiteros y apagaron la luz de la iglesia y que les intimidan cuando bailen en la calle y afirmó que la Gaita Mixta lleva bailando desde el año 2015. Las puso como ejemplo para todos en el tema de la igualdad y de las celebraciones inclusivas. También habló de que, por primera vez en cuatrocientos años, en Anguiano una mujer bailó con los zancos en septiembre.

«Cervera y Anguiano pueden ser las dos caras de una misma moneda cuyo curso se reparte por otras muchas provincias y comunidades autónomas orgullosos de sus fiestas y tradiciones. Unas permanecen inalteradas en el tiempo y otras se han visto abocadas a la desaparición. Unas se han sabido adaptar a las nuevas realidades sociales, pero otras, sin embargo, han sido incapaces de hacerlo llegando a excluir a la mitad de la población por el sólo hecho de ser mujer», continuó Díaz para terminar «lo que pedimos aquí es que se erradique este comportamiento discriminatorio. Lo hacemos por convicción moral y también por imperativo legal, que lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 27, lo dice la Constitución Española en su artículo 9.2, 10 y 14, la Ley Integral de Igualdad de trato y no discriminación, la Ley orgánica para igualdad efectiva de hombres y mujeres, la ley riojana».

Asimismo, reprochó al alcalde de Cervera su postura al decir que no le compete y leyó lo que desde la Gaita Mixta defienden: «reivindicamos nuestro derecho a mantener vivas nuestras raíces sin discriminación, porque la tradición también evoluciona y la cultura sólo tiene sentido cuando es compartida con respeto y en igualdad. Las calles son de todas y de todos, así que juntos seguiremos bailando». «Señorías, por favor, no las dejemos solas», terminó.

Los grupos parlamentarios Vasco, Bildu, Junts Per Cataluña y Republicano, disculparon su presencia en el debate de esta PNL, según expuso la presidenta de la comisión, Susana Ros Martínez.

Júlia Boada Danés, del grupo Sumar que destacó las fiestas populares para el sentimiento de arraigo y la no discriminación. «La cultura debe responder a la realidad actual que no concibe excluir a la mitad de la población. Celebramos iniciativas como la Gaita Mixta para labrar un pueblo inclusivo y que sean las mujeres las que lideren esta transformación. Los poderes públicos deben velar por promover estas condiciones de libertad e igualdad en el individuo», dijo.

María de los Reyes Romero Vilches, de VOX comenzó su intervención reprochando que «con la cantidad de problemas estructurales gravísimos que tiene nuestro país, que ustedes nos traigan hoy el asunto de la Gaita Mixta de Cervera del Río Alhama, en La Rioja, nos parece de traca y nos demuestran una vez más que ustedes viven en su 'mundo de Yupi', en sus ensoñaciones ideológicas, metiendo el dedo en el ojo a los españoles, diciéndoles qué tienen que pensar, cómo tienen que vivir y en este caso, como tienen que divertirse».

Dirigiéndose a los socialistas indicó que «deberían saber ustedes que el folclore es una manifestación cultural del pueblo que viene de siglos y responde a situaciones y vivencias muy diferentes de aquellas a las que vivimos nosotros, al igual que la arqueología y el arte barroco, por ejemplo, el folclore no tiene que responder a la visión ideológica que tienen ustedes. Precisamente España es uno de los países de Europa que tiene una cultura popular más rica y viva. Eso es así gracias al pueblo español en todas sus regiones, a pesar de que las élites y los políticos han tratado a lo largo de la historia de reprimir unas veces, de manipular o redirigir otras la cultura popular en un sentido interesado y así ha ocurrido con los toros, con el flamenco con los encierros, con la Semana Santa, con la fiesta de Moros y Cristianos, con los carnavales, las fallas». Añadió que «muchas veces estas tradiciones tienen un sentido religioso, cultural y emocional muy profundo que viene de la antigüedad y que merece respeto, aunque a los poderosos les parezca cosa antigua y sospechosa».

Les acusó de ser representantes del «despotismo analfabeto porque para ustedes todo es machismo: una mujer vestida de mantilla, machismo, un mozo corriendo delante de un toro, machismo, y en este caso, un baile donde solo actúan varones, machismo. A ver si se enteran de una vez de que las fiestas de nuestros pueblos y regiones suponen una cultura viva, que depende de la sociedad civil, no de los políticos. Y como vivas que están, las fiestas evolucionan según el sentir generalizado de las personas que la viven y acaban asumiendo los valores sociales predominantes».

«Por tanto, quédense tranquilos, que la sociedad riojana es lo suficientemente madura para considerar que, si en el baile deben participar las mujeres, estas acabarán haciéndolo, pero dejen ustedes de ejercer de tutores impertinentes que tratan a los españoles como menores de edad, que no saben comportarse en sus fiestas y edúquense ustedes a sí mismos y dejen de dar lecciones a los demás».

Les instó a hacer algo contra el sacrificio masivo de corderos por las calles de España ahora que todavía están a tiempo, si están tan interesados en controlar las manifestaciones populares.

Por el PP intervino Óscar Clavell López. Se preguntó por qué ahora se defiende esta propuesta del PSOE cuando fue registrada hace un año. «La respuesta es muy fácil y no es la defensa de las tradiciones en Cervera del Río Alhama ni en ningún otro sitio de España. Simplemente el motivo es cubrir las vergüenzas que este Gobierno y muy concretamente el Partido Socialista tiene en materia de Igualdad», se autorrespondió Clavell.

«Critican que una mujer sea insultada porque pretenda participar de manera activa en las fiestas de su municipio. Nosotros también lo criticamos, porque las fiestas son de todos y para todos, pero con la misma intensidad y fuerza criticamos cuando se trata a las mujeres como carne, como catálogos y aquí los diputados y muy concretamente las diputadas socialistas callan, guardan silencio. No he oído a ninguna mujer socialista de esta cámara y de esta comisión criticar al hasta hace muy poco su compañero Ábalos o a Koldo García cuando se repartían mujeres de manera despectiva y peyorativa sin ningún tipo de rubor», argumentó Clavell. Echó en cara al PSOE «convertir el Ministerio de Igualdad en una fábrica de crear problemas a las mujeres españolas, haber liberado (ya hemos perdido la cuenta) a casi más violadores, pederastas y agresores sexuales que habitantes pueda tener cualquier municipio de España, incluido Cervera del Río Alhama. Incluso su líder, que ha vivido o se ha lucrado de la prostitución, qué argumentarán cuando traigan aquí la abolición de la prostitución».

«Ustedes convirtieron los puntos violeta en lugares de corrupción, que han dejado sin ningún tipo de defensa a las mujeres con el fallo de las pulseras que a día de hoy todavía seguimos sin saber cuántas mujeres ha habido desprotegidas por la ineficacia de la ya reprobada ministra Ana Redondo, ustedes que han dejado en riesgo a las menores con la ley trans, que han colapsado los jugados de violencia sobre la mujer por la Ley Bolaños, ¿ustedes son los que ahora pretenden dar lecciones de igualdad en esta cámara? Ni en esta cámara ni siquiera en esta comisión que lleva el nombre de Igualdad», siguió el diputado del PP.

«Cuando yo oiga a los diputados/diputadas socialistas salir en defensa de todas y cada una de las mujeres agredidas sexualmente, mercadeadas con sus cuerpos, entonces tendrán toda la dignidad y todo mi respeto para poder defender lo que aquí ustedes consideren», alegó.

«Aquí si hay algún defensor, no voy a decir el máximo, de todas las tradiciones populares de este país, puedo ser yo. Esta tarde, diputados socialistas, espero que respeten la tauromaquia también como un elemento vertebrador e importantísimo y esencial de la cultura popular española», finalizó.

La presidenta de la comisión, Susana Ros, le contestó que «pensaba que iba a poner como ejemplo lo bien que lo hemos hecho en nuestra provincia, en Castellón, en las fiestas populares justamente cuando una fiesta tan importante como la del Rollo de Alcora incorpora mujeres, por fin, desde hace mucho tiempo y era una tradición antiquísima».