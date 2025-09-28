Por primera vez, una joven danzadora en Anguiano Adriana es la primera mujer que participa en esta tradición que ya supera los 400 años de historia

La Rioja Domingo, 28 de septiembre 2025, 22:25 | Actualizado 22:54h. Comenta Compartir

Se llama Adriana y ha conseguido hacer historia. Esta joven, hija de danzador, se ha convertido en la primera mujer danzadora en los 400 años que data la tradición de la danza de los zancos de Anguiano, que ya fue declarada fiesta de interés turístico nacional en 1970.

Ha sido este fin de semana cuando se ha ataviado con la saya y el chaleco para descender por la empedrada y empinada cuesta, hasta la que han asistido numerosos expectadores para presenciar este espectacular baile de color.

Ella, junto a ocho compañeros, ha protagonizado las coloridas vueltas mientras bajaba por la Cuesta de los Danzadores encaramada a unos zancos de madera de medio metro de altura durante las fiestas de Acción de Gracias.