LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Por primera vez, una joven danzadora en Anguiano
L. B.

Por primera vez, una joven danzadora en Anguiano

Adriana es la primera mujer que participa en esta tradición que ya supera los 400 años de historia

La Rioja

Domingo, 28 de septiembre 2025, 22:25

Se llama Adriana y ha conseguido hacer historia. Esta joven, hija de danzador, se ha convertido en la primera mujer danzadora en los 400 años que data la tradición de la danza de los zancos de Anguiano, que ya fue declarada fiesta de interés turístico nacional en 1970.

Ha sido este fin de semana cuando se ha ataviado con la saya y el chaleco para descender por la empedrada y empinada cuesta, hasta la que han asistido numerosos expectadores para presenciar este espectacular baile de color.

Ella, junto a ocho compañeros, ha protagonizado las coloridas vueltas mientras bajaba por la Cuesta de los Danzadores encaramada a unos zancos de madera de medio metro de altura durante las fiestas de Acción de Gracias.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¡Detengan las fiestas!
  2. 2 Aviso amarillo por lluvias y tormentas en La Rioja este domingo
  3. 3

    «Mi vida es igual con velo o sin él»
  4. 4

    San Mateo, otra vez un poquito peor
  5. 5 «Mi madre murió con los pulmones encharcados»
  6. 6 Herido un hombre tras una cogida en un festejo taurino en Rincón de Soto
  7. 7

    Estas son las graves consecuencias que tiene un coma etílico en un chaval de 14 años
  8. 8

    «Nosotros no estamos ni en contra ni a favor del velo, estamos a favor de la ley»
  9. 9

    Valdezcaray pierde otros 2,2 millones de euros en su peor año pese a abrir más días
  10. 10 Quejas sobre el precio de los hinchables y el programa de San Mateo, en el Teléfono del Lector

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Por primera vez, una joven danzadora en Anguiano