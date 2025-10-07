LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Investigado en Aldeanueva un hombre que llevaba 140 kilos de nectarinas robadas en el maletero

Debido a que no fue posible identificar la explotación de origen y al tratarse de un producto perecedero, las nectarinas fueron entregadas a una asociación de ayuda a personas en situación de necesidad

La Rioja

Martes, 7 de octubre 2025, 10:02

Agentes de la Guardia Civil del puesto de Aldeanueva de Ebro han investigado a un hombre de 33 años, residente en Lodosa (Navarra), como presunto autor de un delito leve de hurto de fruta, concretamente de 140 kilos de nectarinas que llevaba en el maletero del coche.

La actuación se realizó durante un servicio de vigilancia en zonas frutícolas, enmarcado en los dispositivos preventivos que desarrolla el Instituto Armado en explotaciones agrícolas y ganaderas de la región. Los agentes detectaron un vehículo marca Seat que levantó sus sospechas. Al ser interceptado y su conductor identificado, comprobaron que contaba con numerosos antecedentes, entre otros por hurtos de fruta.

En el registro del turismo se hallaron en el maletero 140 kilos de nectarinas, sobre cuyo origen el investigado ofreció sucesivas versiones incongruentes y contradictorias: primero alegó que las había recogido del suelo en una finca cercana y después aseguró que las había comprado por 20 euros a un compatriota para su posterior venta en una frutería de Logroño.

Al no poder acreditar la lícita procedencia de las nectarinas, los agentes intervinieron la fruta, que debido a que no fue posible identificar la explotación de origen y al tratarse de un producto perecedero, fue entregada a una asociación de ayuda a personas en situación de necesidad.

El investigado ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

