Bloque de viviendas nuevas en Agoncillo, uno de los municipios que ha visto incrementado su censo gracias al Plan Revive. L. R.

El Ejecutivo regional refuerza el plan Revive con 3 millones este año y 4,1 el próximo hasta los 19,1 totales

Las solicitudes de ayuda a vivienda en el entorno rural por parte de jóvenes, 850 ya, desbordan las previsiones de un programa que preveía 12 millones de euros en toda la legislatura

Roberto G. Lastra

Logroño

Martes, 7 de octubre 2025, 13:32

Comenta

La ventana de solicitudes se abrió el 10 de mayo del pasado año y ha hecho saltar por los aires las previsiones más optimistas. El ... Plan Revive para la concesión de ayudas directas dirigidas a los jóvenes riojanos para la compra, rehabilitación o autopromoción de vivienda en el medio rural mantiene su rotundo éxito y ante la recepción ya de 850 solicitudes, con un desembolso estimado de 18,9 millones de euros, el Consejo de Gobierno ha autorizado en su reunión de este martes, 7 de octubre, un gasto adicional de 3.000.000 de euros para que la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación.

