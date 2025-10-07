El Ejecutivo regional refuerza el plan Revive con 3 millones este año y 4,1 el próximo hasta los 19,1 totales

La ventana de solicitudes se abrió el 10 de mayo del pasado año y ha hecho saltar por los aires las previsiones más optimistas. El ... Plan Revive para la concesión de ayudas directas dirigidas a los jóvenes riojanos para la compra, rehabilitación o autopromoción de vivienda en el medio rural mantiene su rotundo éxito y ante la recepción ya de 850 solicitudes, con un desembolso estimado de 18,9 millones de euros, el Consejo de Gobierno ha autorizado en su reunión de este martes, 7 de octubre, un gasto adicional de 3.000.000 de euros para que la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación.

Según ha destacado el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Domínguez, a esta partida se sumarán los 4,1 millones de euros ya recogidos en los Presupuestos Regionales del 2026 para «seguir financiando esta exitosa y original medida a la que se seguirán destinando fondos hasta satisfacer todos los expedientes concedidos».

De este modo, según ha recordado el consejero, el Gobierno de La Rioja va a realizar un esfuerzo inversor adicional a los 12 millones de euros (2,5 millones anuales) que se presupuestaron inicialmente para toda la vigencia de un plan pionero en España y con un doble objetivo: favorecer el acceso a la primera vivienda y fijar población en el medio rural de La Rioja.

Según ha desgranado Alfonso Domínguez, las 850 solicitudes para la adquisición de vivienda en el entorno rural por un valor de 18,9 millones de euros se ubican en 109 municipios riojanos: 250 solicitudes en municipios de hasta 500 habitantes (la ayuda prevista es de hasta 40.000 euros por ayuda); otras 274 peticiones en municipios de entre 501 y 2.000 habitantes (hasta 30.000 euros); y las restantes 326 en núcleos de entre 2.001 y 5.000 habitantes (hasta 20.000 euros de apoyo económico).

Los requisitos de las ayudas

A las ayudas del Plan Revive, pensadas además de para favorecer el acceso de los jóvenes a la vivienda para luchar contra la despoblación en el medio rural, pueden acogerse las personas de hasta 45 años que deseen acceder a una vivienda en un municipio riojano con una población igual o inferior a 5.000 habitantes, y que no cuenten ya con una vivienda en propiedad o usufructo. Además, el inmueble deberá destinarse a la residencia habitual y permanente del beneficiario.

El importe de la compra, la autopromoción o el coste de la rehabilitación deberá ser igual o inferior a los 180.000 euros, impuestos no incluidos. En el caso de la compra y rehabilitación del mismo espacio, el precio conjunto tampoco podrá superar dicha cuantía. Otro de los requisitos para acceder a esta ayuda es que la renta anual de los solicitantes sea igual o inferior a 6 veces el Iprem.

La cuantía de la ayuda irá en función del tamaño del municipio en el que se encuentre ubicado el inmueble. Así, se concederá una ayuda del 40% del importe, hasta 40.000 euros, en municipios de 500 habitantes o menos; del 30%, hasta 30.000 euros, en municipios de 501 a 2.000 habitantes; y del 20%, hasta 20.000 euros, en municipios de entre 2.001 y 5.000 habitantes.

La presentación de las solicitudes, cuyo plazo finalizará el 1 de junio de 2027, puede realizarse en la sede electrónica del Gobierno de La Rioja o de manera presencial en la Dirección General de Vivienda y Urbanismo. Las ayudas se concederán por estricto orden temporal de presentación de la solicitud completa.

Las ayudas son compatibles con el programa de ayudas a las personas jóvenes y para contribuir al reto demográfico dentro del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025.

26 plazas de Educación Infantil de 0 a 3 años

En la reunión del Consejo de Gobierno de este martes, la Consejería de Educación y Empleo ha dado cuenta también de la aprobación del gasto derivado de dos convenios rubricados entre el Ejecutivo regional y los ayuntamientos de Cervera del Río Alhama y Ausejo para la financiación de las obras de ampliación de las Escuelas Infantiles de Primer Ciclo 'San Miguel' y 'Pelusín', respectivamente, que supondrán la creación de un total de 26 nuevas plazas de 0 a 3 años, por un importe total de 921.424,62 euros.

Según ha detallado Alfonso Domínguez, el Gobierno de La Rioja aportará 518.485 euros al Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama para ejecutar las obras de ampliación de la Escuela Infantil de Primer Ciclo 'San Miguel', de titularidad municipal, que permitirá incrementar el número de plazas disponibles para el alumnado de 0 a 3 años, pasando de 9 a 22, con el objetivo de atender la demanda de las familias en el entorno rural.

Tras la reforma, el centro pasará de disponer una única unidad mixta que agrupa alumnado de 0 a 3 años, a dos unidades, una con 10 puestos escolares para alumnado de 0 y 1 años y otra con alumnado de 1 y 2 años, con 12 puestos.

En Ausejo, el Ejecutivo riojano destinará 402.939,62 euros para financiar las obras de ampliación y traslado de la Escuela Infantil de Primer Ciclo 'Pelusín', también de titularidad municipal, que permitirá ofertar 22 plazas de 0 a 3 años. El nuevo centro se trasladará a las instalaciones de un edificio más amplio y luminoso, ubicado en la calle Carretera de Logroño, que permitirá dotar a la localidad de una infraestructura infantil adecuada a sus necesidades. El municipio pasará de tener una única unidad mixta con 9 puestos escolares, a disponer de un total de 22 plazas, distribuidas en dos unidades mixtas.

La previsión es que ambas obras, financiadas con cargo a los Fondos Europeos MRR, finalicen en el próximo mes de enero, ha añadido el portavoz, quien ha destacado que el Gobierno de La Rioja «continúa apostando por la educación gratuita de 0 a 3 años, a través del programa de ayudas Bono Infantil, para la que el Ejecutivo regional destina 11,9 millones de euros».

Mejora de caminos rurales

El Consejo de Gobierno también ha autorizado este martes a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente la aprobación del gasto destinado a la convocatoria de ayudas para la creación o mejora de caminos rurales, equipos y otras infraestructuras agrarias de carácter municipal, por un importe de 1,5 millones de euros.

Según ha señalado el portavoz gubernamental, el 80% del presupuesto se destinará a la inversión en caminos rurales, tanto de nueva construcción como de mejora de los ya existentes, mientras que el 20% restante se reservará para otras infraestructuras agrarias, aunque ha recalcado que «en caso de no agotarse en alguna de las dos líneas, el crédito sobrante podrá reasignarse a la otra».

Los beneficiarios de estas ayudas serán los ayuntamientos y entidades locales menores de La Rioja, siempre que dispongan de ordenanzas municipales para la conservación de caminos e infraestructuras. El importe máximo de inversión subvencionable será de 100.000 euros por municipio, ampliable hasta 150.000 euros en aquellos con una superficie superior a 100 kilómetros cuadrados.

Los ayuntamientos pueden presentar sus solicitudes a partir del próximo 15 de octubre y tendrán de plazo hasta el 14 de noviembre de 2025, debiendo tramitarse de forma electrónica a través de la aplicación habilitada en la web del Gobierno de La Rioja https://web.larioja.org/oficina-electronica/tramite?n=03347.