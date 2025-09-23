Las noticias imprescindibles

LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Estos son los temas que han marcado la jornada del martes

La Rioja

Martes, 23 de septiembre 2025, 22:10

  1. Política

    El hermano de Sánchez se sentará en el banquillo por presunto enchufe

La Audiencia Provincial de Badajoz avala la celebración de la vista oral. Es la primera vez que un familiar directo de un presidente del Gobierno es enjuiciado.

  1. Internacional

    Trump se desata en la ONU: «Reconocer el Estado palestino es un premio muy alto para Hamás»

El presidente de EE UU culpa a Naciones Unidas de financiar una «invasión» de inmigrantes ilegales y «arruinar» a los países socios mientras acusa a los líderes europeos de «comprar petróleo y gas rusos».

  1. San Mateo

    Gracias a ellos, todo vuelve a brillar

Antes de amanecer, los equipos de Logroño Limpio recorren las calles durante las fiestas de San Mateo para recoger residuos, baldear y mantener la ciudad en óptimas condiciones de higiene

  1. Feria de San Mateo

    Un mano a mano de puerta grande

Diego Urdiales cortó dos orejas a su primer toro y otra al tercero y Aarón Palacio, dos al último de la tarde en La Ribera

  1. La Terraza de Diario LA RIOJA

    Alfombra roja de 'gildas' y otras estrellas

Presidentes, ejecutivos, coroneles y una buena tropa disfrutaron del vermú, con caldos de Montecillo y bocados de Perretxico

  1. San Mateo

    Choricillo, pancenta, alubias... los logroñeses recuperan fuerzas en las degustaciones

Las calles de Logroño se convierten cada día en lugares donde degustar manjares en pequeño tamaño. Las degustaciones son unas de las estrellas de las fiestas-

  1. Sucesos

    Marihuana lista para San Mateo: detenidos un matrimonio y su hijo con 15 kilos de droga

La familia tenía una plantación de marihuana en Alcanadre y tres laboratorios tipo 'indoor' en Logroño con capacidad para tres cosechas anuales.

  1. La Rioja

    Los bancos de Pradillo ya son Bien de Interés Cultural

El Gobierno de La Rioja eleva la protección y el reconocimiento de estos emblemáticos catorce elementos del patrimonio regional.

  1. Festival de San Sebastián

    El 60% de las profesionales del cine sufrió violencia sexual

El Festival de San Sebastián da voz a víctimas de abusos sexuales en el cine español y desvela un informe en el que el 60% de las profesionales encuestadas asegura haber sufrido algún tipo de violencia.

