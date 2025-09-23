Alfombra roja de 'gildas' y otras estrellas

Estíbaliz Espinosa Logroño Martes, 23 de septiembre 2025, 20:44 Comenta Compartir

Tercera de feria en la Terraza de Diario LA RIOJA y, lejos de bajar el ritmo, la alfombra roja del Espolón logroñés vivió este marte un ininterrumpido desfile de compañeros y amigos. Eso sí, sin apreturas ni agobios, y en animada charla y brindis. Este último con caldos de Bodegas Montecillo Grupo Osborne, representada por Elisa San Román y Arturo Peña, quienes compartieron photocall con Raquel Pérez Cuevas y Pablo Franco, presidenta y director general del Consejo Regulador, respectivamente. Las fotos más preciadas fueron, sin embargo, con nuestra pareja de Vendimiadores, Judith Duro y David Schubert, siempre atentos y encantadores con todo el mundo. Y aún frescos a pesar de los tres primeros e intensos días mateos, si bien David nos confesó algún que otro momento de debilidad a la hora de los toros.

Les acompañaba en su tourné la concejala de Cultura Rosa Fernández, mientras a su alrededor volaban las primeras gildas y brioches de carpaccio de chuleta servidos por el equipo de Perretxico, encabezado por Josean Merino y arropado por Ignacio Ortiz de Zárate, Kamila Dorregarai, Adrián Amilburu, José Vicente Berruecos, Aenlly Ruiz y Gonzalo López Huertas. Sirvieron nada menos que 400 raciones de cada bocado.

La familia de Estrella Damm regó el menú con cerveza y, para la foto, brindaron con botellines Gonzalo del Hoyo, Félix Fernández, José Antonio Rodríguez, Alvar Campo y Cristian del Río. La jornada del martes en La Terraza de Diario LA RIOJA presumió de presidentes como Inmaculada Martínez Torre (del Colegio de Médicos), Javier Marca (del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja) y Gustavo Sáenz (de la Federación Riojana de Fútbol), e incluso de expresidentes como Pedro Sanz.

Entre otras autoridades nos acompañó el consejero de Política Local, Daniel Osés, quien –permítanme la frivolidad– sabe cómo sacar partido al color de sus ojos, perfectamente conjuntados con su traje. Le acompañaban los miembros de su equipo Javier Caldito, Óscar León y David Peso.

Familias numerosas

Coca-Cola y Etilisa también suman su patrocinio a La Terraza, así como CaixaBank, que tuvo una notable representación en el Espolón logroñés a través de sus directivos David Ruiz de Gopegui, Íñigo Latorre, Helena Gil Bravo, Pilar Sáenz, Gema León, Carlos Sánchez, Javier Arnedo, Juan José Vega, Natalia Rodríguez Dulín y Diego Saugar.

Y no menos numeroso el grupo de miembros de la Guardia Civil, que marcó un buen paso y distendido ambiente con Enrique Moure (coronel jefe de la Guardia Civil en La Rioja) al frente. Le arropaban Nacho Moure, Quique Guerrero, Miguel Ángel Sáez, Joaquín Martínez, Michel González y José Benito.

Otros versos sueltos, pero también con poesía festera, fueron el coordinador de Trasplantes de La Rioja, Fernando Martínez Soba; Concepción Arruga, recién incorporada al Consejo Consultivo de La Rioja, además profesora en la UR; Eugenio de la Riva, patrono de Proyecto Hombre, o AlejandroRamonda con su equipo de Sala Negra.

Boris regresó a uno de sus baluartes para comprobar que la fortaleza está muy bien custodiada por Koldo, portero de 'primera división'

La familia Martínez-Zaporta nos honró con tres generaciones de mujeres: la matriarca Mari Luz Arechaga, su hija Ana Martínez-Zaporta y la joven Vera. Los más benjamines, sin embargo, fueron Victoria y Gabriel, testigos de la fiesta desde sus carritos de bebé y durmiendo a pierna suelta, acunados por la música de DJ Mr Mii. Con ellos, el relevo generacional en el vermú mateo de Diario LA RIOJA está garantizado.

Las notas de color y sofisticación las pusieron el comisario Felipe Guzmán, capaz de defender unos galones con la misma desenvoltura que un traje de cuadros en color azul verdoso, y una impresionante Andrea enfundada en cuero y lentejuelas y tocada con un sombrero de fieltro.

Aunque más discretos, también nos quisieron acompañar colegas de otros medios, como Rubén López de Europa Press, en esta ocasión presumiendo de hija. Y compañeros de la casa como Pablo Álvarez, David Fernández Lucas, Sonia Tercero, Estela López & family, María José Zapata, Yolanda Soriano, Ascensión Vallejo y un largo etcétera, tanto en acto de servicio como de asueto. Incluso Boris, toda una autoridad de La Terraza durante años, regresó «sin morriña» a uno de sus baluartes para comprobar que la fortaleza está muy bien custodiada por Koldo, un portero 'de primera división'.