Los bancos de Pradillo ya son Bien de Interés Cultural El Gobierno de La Rioja eleva la protección y el reconocimiento de estos emblemáticos elementos del patrimonio regional

Diego Marín A. Logroño Martes, 23 de septiembre 2025, 12:44

El Gobierno de La Rioja declarará mañana los bancos de Pradillo Bien de Interés Cultural. Hasta ahora estos elementos del patrimonio regional solo contaban con protección local al estar incluidos en el catálogo del Plan General Municipal, así que el Ayuntamiento de Pradillo solicitó al Ejecutivo regional iniciar la tramitación del expediente para su protección y declaración como Bien de Interés Cultural de carácter regional, algo que se materializará mañana en el 'Boletín Oficial de La Rioja' tras el acuerdo del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, junto al director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y la alcaldesa de Pradillo, Anais Martínez, han anunciado este martes la declaración, lo que supone un grado de protección y reconocimiento a los emblemáticos bancos cameranos.

Los históricos bancos publicitarios fueron rehabilitados en 2023 tras una inversión de 38.054,50 euros en unas obras promovidas por Patrimonio y realizadas por las restauradoras Nuria Esteso y Celia Cabezón con la asistencia del vicerrectorado de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Divulgación Científica de la UNED. Construidos en 1935, en un principio se atribuyó la obra a Jacinto Hernández Rojo, pero el último estudio apunta a dos albañiles de Ortigosa que trabajaban a la vez en el embalse González Lacasa, así que el hormigón podría ser el mismo que el de la presa.

Los anuncios que contienen los bancos, pintados sobre los azulejos de Cerámica Riojana, sirvieron para sufragar los gastos de construcción del frontón del parque del Prado de Pradillo, la mayoría negocios ya inexistentes pero de los más importantes de Logroño y La Rioja en la primera mitad del siglo XX: Garaje Elías, Viuda de Solano, Eugenio de la Hoz, Grand Hotel, Sastrería y Camisería Fina Fito, Mercería y Novedades Leopoldo Herrero, Droguería Moderna Alejo Martínez, Cafés Tostados El Conquistador, Calzados Antón, Herrero, Riva y Cía, Almacenes Garrigosa, Marco y Ramírez y Ferretería Amelivia y Marrodán y Rezola.