El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, tras declarar en calidad de investigado, en abril EP

El hermano de Sánchez se sentará en el banquillo por presunto enchufe

La Audiencia Provincial avala la celebración de la vista oral. Es la primera vez que un familiar directo de un presidente del Gobierno es enjuiciado

Rocío Romero

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:47

Habrá juicio en el caso Azagra. Así lo ha decidido la Audiencia Provincial de Badajoz, que ha hecho pública hoy la respuesta a los recursos ... presentados por los once imputados y la Fiscalía, y que pedían la absolución en el procedimiento que estudia si la Diputación de Badajoz enchufó al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, como coordinador de las actividades musicales en 2017. Y si, posteriormente, este enchufó a quien identificó como su colaborador, Luis Carrero.

