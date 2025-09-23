Marihuana lista para San Mateo: detenido un matrimonio con 15 kilos de droga Un matrimonio y su hijo han sido detenidos por cultivar, envasar y preparar la droga para su distribución

La Rioja Martes, 23 de septiembre 2025, 09:18 | Actualizado 09:47h.

La Guardia Civil ha incautado 14.781 gramos de cogollos de marihuana en Logroño y Alcanadre. La droga, presuntamente destinada a su distribución durante las Fiestas de San Mateo, y su venta en gramos alcanzaría en el mercado ilícito un valor superior a los 100.000 euros.

La operación se ha saldado con la detención de un matrimonio y su hijo, de nacionalidad española y edades comprendidas entre los 42 y los 64 años, residentes en Logroño, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por cultivo y elaboración de sustancias estupefacientes.

La investigación se inició cuando agentes del Servicio de Seguridad Ciudadana del puesto de Alcanadre detectaron la existencia de una plantación de cannabis sativa en una casa de campo de la localidad, compuesta por cerca de 150 plantas. Ante estos indicios, se estableció un dispositivo de vigilancia que permitió comprobar cómo los propietarios de la finca -el matrimonio y su hijo- acudían habitualmente al lugar para alimentar a los perros y cuidar de las plantas, entre otras actividades.

Tras varios días de control y, bajo autorización judicial, se llevó a cabo la entrada y registro en la finca junto a expertos del Área de Sanidad de la Delegación del Gobierno en La Rioja. Allí se localizaron 64 plantas de entre 1,50 y 2,20 metros de altura, con una considerable frondosidad y repletas de cogollos en el momento óptimo de cosecha. El grosor de los tallos alcanzaba los 10 centímetros, lo que dificultó su extracción. Además, en la zona destinada a vivienda, los agentes desmantelaron un secadero de marihuana dotado con todos los útiles necesarios.

Ante la falta de numerosas plantas respecto a las inicialmente detectadas, los agentes sospecharon que parte de la producción había sido trasladada a viviendas en Logroño para su envasado y presunta distribución, aprovechando la proximidad de las Fiestas de San Mateo. Ante estos indicios, se solicitaron los correspondientes mandamientos de entrada y registro a la autoridad judicial.

Registros en Logroño

En la despensa de una de las viviendas se incautaron 32 bolsas de plástico transparentes con cogollos de marihuana envasados, con pesos de entre 150 y 200 gramos cada una. Esto evidenciaba que la droga no estaba destinada al menudeo, sino a la venta al por mayor.

En otra vivienda se localizaron casi dos kilos de cogollos de marihuana, 12 gramos de speed y tres laboratorios de interior tipo «indoor» completamente equipados para la producción sistemática de cannabis sativa. Estos eran capaces de generar hasta tres cosechas anuales de distintas variedades -«Cristal Candy», «Red Mandarine», «Super Skunk» y «Bouquet»-.