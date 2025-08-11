Las noticias imprescindibles
Estos son los temas que han marcado la actualidad de este lunes
La Rioja
Lunes, 11 de agosto 2025, 20:50
Sucesos
La alcaldesa de Calahorra solicita una reunión a la delegada del Gobierno ante una brutal agresión a un joven el fin de semana
Vino Rioja
Activada la plataforma para solicitar la revisión extraordinaria de rendimientos asignados en Rioja
De momento, aplica a los viñedos correspondientes a Rioja Oriental y la fecha límite es el 2 de septiembre
Rioja
Viñedos de Aldeanueva iniciará la vendimia el lunes 18 con la variedad tempranillo blanco
La recogida de uva arrancará de manera selectiva, por parcelas, sobre unas 220 hectáreas repartidas entre los términos municipales de Aldeanueva de Ebro y Alfaro
Droga
La tableta de hachís que no era de nadie
Detenidos en un control de la Guardia Civil en Villamediana, conductor y pasajero discutieron delante de los agentes por quién era el propietario de la droga, hasta que el primero terminó reconociéndolo
Vivienda
El ladrillo avanza en Logroño: tres nuevas promociones
Las parcelas ya cuentan con el visto bueno municipal para edificar en Cascajos, Pedregales y El Campillo
Jubilación
La Rioja suma tres pensionistas al día el último año y el gasto mensual supera los 97 millones
La nómina en prestaciones contributivas en la región se ha duplicado en los últimos quince años
Incendios
Diez de los trece fuegos de León, incluido el de Las Médulas, son obra de pirómanos
El Gobierno de Castilla y León se compromete a recuperar este paraje patrimonio de la humanidad y cree que las minas romanas no habrían sufrido daños
Mundo
Israel mata a seis periodistas en Gaza City, uno de ellos un conocido corresponsal de Al Jazeera
Un dron destruyó «premeditadamente» la tienda de campaña donde trabajaban los reporteros, entre ellos Anas al-Sharif a quien el ejército acusaba de pertenecer a Hamás pese a repetidos desmentidos
Logroño
Una nueva canalización provisional garantiza el abastecimiento de agua al sur de la ciudad
La tubería sustituye a la antigua, de más de 60 años, que sufrió una rotura en 2021 y estará operativa durante seis u ocho meses, hasta decidir la solución definitiva
EE UU
Trump no quiere pobres en Washington DC
El presidente emprende una dura campaña contra los sinhogar y la delincuencia en la capital, con el posible despliegue de la Guardia Nacional incluida, mientras exige procesar a los menores como adultos
Colombia
Muere Miguel Uribe, el precandidato presidencial colombiano que fue acribillado a tiros en un mitin
El político de Centro Democrático permanecía ingresado desde el 7 de junio en una clínica de Bogota y no ha podido superar una hemorragia en el sistema nervioso
Fútbol femenino
Sonia Bermúdez sustituye a Montse Tomé como seleccionadora femenina
La junta directiva de la FEF prescinde de la asturiana y vuelve a mirar a casa para elegir a la entrenadora vallecana, doble campeona continental con la sub-19 y hasta ahora al frente de la sub-23
Culturas
Trajes y fotos de grandes artistas acercan el flamenco a los jóvenes, en el IRJ
La exposición, titulada 'Flamenco para la juventud' y organizada por el Instituto Riojano de la Juventud y la Casa de la Danza de Logroño, se puede visitar hasta el 27 de septiembre en Logroño
Cortometraje riojano
La cámara de Arrojo sobre 'La báscula'»
Un engaño y el mundo del vino sustentan el último trabajo del cineasta logroñés Luis Arrojo, rodado en julio pasado en Azofra y Villabuena
