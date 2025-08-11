Detenido en Villamediana al encontrarle una tableta de hachís en el coche El arrestado, de 35 años y vecino de Logroño, intentó desvincularse de la droga antes de reconocer su propiedad

Un vecino de Logroño, de 35 años, he sido detenido por la Guardia Civil en el transcurso de un control realizado en Villamediana de Iregua. Los agentes localizaron en el vehículo una tableta de hachís, de unos 100 gramos de peso, de la que intentó deshacerse antes de reconocer que le pertenecía.

En el control situado en la confluencia de las calles Vadillos y Caballeros Templarios de Villamediana, los agentes pararon a un turismo de la marca Seat con dos ocupantes.. El acompañante mostró un comportamiento nervioso y esquivo, llegando a realizar movimientos extraños al descender del vehículo, lo que motivó un registro exhaustivo del coche y de sus ocupantes.

Uno de los guardias detectó un fuerte olor a droga procedente de la parte inferior del asiento del copiloto. Allí se localizó una tableta de hachís de casi 100 gramos de peso, perfectamente empaquetada.

Según ha explicado la Benemérita en una nota, inicialmente ni el conductor ni el acompañante reconocieron la propiedad de la sustancia intervenida, lo que generó un tenso intercambio entre ambos en presencia de los agentes. Tras varios minutos de contradicciones y evasivas, el conductor terminó asumiendo la autoría y admitió que el hachís había sido adquirido, según sus propias palabras, «para consumo propio».

Por ello fue detenido y trasladado a las dependencias de la Guardia Civil en Villamediana para la instrucción de diligencias. Posteriormente, fue puesto a disposición de la autoridad judicial.