Sonia Bermúdez, nueva seleccionadora absoluta femenina. RFEF

Sonia Bermúdez sustituye a Montse Tomé como seleccionadora femenina

La junta directiva de la FEF prescinde de la asturiana y vuelve a mirar a casa para elegir a la entrenadora vallecana, doble campeona continental con la sub-19 y hasta ahora al frente de la sub-23

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Lunes, 11 de agosto 2025, 13:59

Tal y como estaba previsto, la junta directiva de la Federación Española de Fútbol ha acordado en su reunión telemática de este lunes no renovar el contrato de Montse Tomé ... , cuyo vínculo al frente de la selección femenina absoluta expiraba el próximo 31 de agosto. Su sustituta será la madrileña Sonia Bermúdez, doble campeona de Europa a los mandos de la sub-19 y hasta ahora al frente de la sub-23. A Bermúdez le acompañará como segunda la bilbaína Iraia Iturregi, exjugadora y entrenadora del Athletic. Además, David Aznar, actual entrenador del equipo vizcaíno, se hace cargo de la sub-18 y la sub-19, y la conquense Milagros 'Mila' Martínez será la preparadora de la sub-17.

