LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Montse Tomé, durante la final de la Eurocopa. Efe
Selección femenina

Montse Tomé, fin de trayecto como seleccionadora de España

La junta directiva de la FEF decidirá este lunes la no renovación de la entrenadora asturiana tras dos años en el cargo, y Sonia Bermúdez se perfila como principal candidata al relevo

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Domingo, 10 de agosto 2025, 17:49

Montse Tomé dejará de ser la seleccionadora española este lunes, tras la no renovación de su contrato que acababa el 31 de este mes. Su ... marcha se hará efectiva en la reunión directiva de la FEF. Se hará una votación con los 30 miembros que la conforman y, a pesar de se requiere la unanimidad de todos los directivos, hay muy pocas dudas de que así será. Se da la circunstancia de que será la primera vez en la historia que se tome una decisión a través de este método.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen dos jóvenes de 22 años, uno de ellos riojano, en un accidente cuando regresaban de las fiestas de Vitoria
  2. 2

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  3. 3

    La pesadilla de cada fin de semana en el Casco Antiguo
  4. 4 El incendio en el vertedero de Nájera se da por controlado
  5. 5

    Logroño, capital del kebab
  6. 6

    El alma del Camero Viejo baila al ritmo del tiempo y la memoria en Terroba
  7. 7

    Los caminos del agua y de la piedra
  8. 8 Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor
  9. 9

    Rioja prevé una de las cosechas más cortas y con una histórica rebaja de rendimientos
  10. 10 La Confederación Hidrográfica del Ebro advierte de crecidas súbitas en barrancos y cauces menores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Montse Tomé, fin de trayecto como seleccionadora de España

Montse Tomé, fin de trayecto como seleccionadora de España