Una nueva canalización provisional garantiza el abastecimiento de agua al sur de Logroño

Lucía García-Blanco Lunes, 11 de agosto 2025, 13:49

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Logroño, Jesús López, ha presentado en la mañana de este lunes la puesta en marcha de una nueva instalación provisional de canaización de agua potable destinada a garantizar el abastecimiento a la zona sur de la ciudad. La intervención se ha llevado a cabo en la pasarela situada entre las calles Divino Maestro y Duques de Nájera, junto a la vía del ferrocarril.

Actualmente, el suministro de agua para esta zona se canaliza a través de tres conducciones principales: una en República Argentina y dos en la citada pasarela. Una de estas últimas, construida hace sesenta años, sufrió en 2021 una rotura que puso de manifiesto su avanzado deterioro. «Lo que hemos hecho con esta actuación es anular la tubería más afectada y, de forma provisional, instalar una nueva conducción para asegurar el servicio», ha explicado López.

La nueva tubería, de 50 centímetros de diámetro, abastece a 60.000 vecinos de la zona sur. El concejal ha resaltado que la instalación responde también a la previsión de crecimiento urbanístico de esa parte de la ciudad.

El coste total de la obra asciende a unos 60.000 euros, gracias a que se ha ejecutado con personal y medios propios del Servicio Municipal de Aguas, así como con contratistas que ya trabajan habitualmente para este departamento. «Si hubiéramos licitado externamente, el coste habría sido superior», ha señalado el concejal.

La conducción provisional permanecerá a la vista durante seis u ocho meses, hasta que se defina la solución definitiva. El Ayuntamiento baraja cuatro alternativas, con presupuestos que oscilan entre 800.000 y 1,2 millones de euros. Entre las cuatro opciones se encuentran: instalar una tubería definitiva en la pasarela actual, cruzar por el patio del colegio cercano para llegar a la otra pasaerala, construir una nueva pasarela exclusiva para la conducción o revestir las tuberías existentes con recubrimiento interior. Esta última opción, ha advertido el concejal, ofrece menos garantías técnicas por la escasa experiencia en su uso.

Está previsto que la licitación del proyecto definitivo se realice dentro de ocho o nueve meses. Una vez adjudicadas las obras, se calcula un plazo de ejecución de entre tres y cuatro meses. «Independientemente de lo que ocurra con la otra tubería, el suministro de agua a la ciudad está asegurado», ha concluido el edil.