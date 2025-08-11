LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Activada la plataforma para solicitar la revisión extraordinaria de rendimientos asignados en Rioja

De momento, aplica a los viñedos correspondientes a Rioja Oriental y la fecha límite es el 2 de septiembre

La Rioja

Lunes, 11 de agosto 2025, 15:22

El Consejo Regulador de la DOCa Rioja ha habilitado la plataforma para que los viticultores inscritos puedan solicitar revisión extraordinaria de su viñedo, de acuerdo con las medidas de control adicionales para esta campaña de vendimia.

Para ello, se recomienda a los viticultores considerar la situación general de su explotación respecto a los diferentes rendimientos asignados a los términos municipales donde su ubican los viñedos, antes de solicitar la revisión del rendimiento, solo si lo consideran necesario, con el fin de hacer un mejor uso de la aplicación.

A la plataforma se accede a través de una web con los 9 caracteres del NIF y los 4 primeros dígitos de la tarjeta de viticultor. Conviene, una vez se ha accedido a la aplicación, pulsar simultáneamente las teclas 'CTRL' y 'F5', para cargar la información actualizada correspondiente a 2025.

De momento, aplica a los viñedos correspondientes a Rioja Oriental, mientras se ultima la estimación de rendimientos para los municipios de Rioja Alta y Rioja Alavesa, afectados igualmente por la merma causada por las inclemencias meteorológicas y el mildiu, que serán compartidos y sometidos a la próxima sesión plenaria del Consejo.

Desde el Consejo Regulador recuerdan que las medidas aplican a los viñedos de uva tinta -en caso de que un viñedo tenga tinta y blanca, en la plataforma aparece solo la superficie correspondiente al porcentaje de tinta- y que la fecha límite para solicitar la revisión de los viñedos ubicados en Rioja Oriental es el 2 de septiembre, siempre con una antelación mínima de 15 días a su vendimia y cumpliendo con el máximo amparable establecido en las normas de campaña, esto es 5.850 kg/ha. Si pasados 15 días desde que se formaliza la solicitud la revisión no se produce, el silencio administrativo será positivo y automático para el solicitante, dando conformidad a lo que solicita.

Al realizar una solicitud, el estado del trámite es «Pendiente». A partir de ahí, puede resultar:

Aceptado parcialmente

Se resuelve un rendimiento inferior al solicitado, que estará comprendiendo entre la producción asignada al término municipal y el máximo de 5.850 kg/ha, y se adjuntará un informe justificativo.

Aceptado

Se resuelve conforme a la solicitud del titular.

Rechazado

Se resuelve que la solicitud no es conforme y se mantiene el rendimiento asignado del municipio. Se adjuntará también un informe justificativo.

Rechazado y reducido

Como resultado de la inspección del Órgano de Control, se resuelve que su solicitud es 'No Conforme' y, además, en virtud de la tasación, se le asigna un rendimiento menor al del término municipal, adjuntando un informe justificativo.

Exceso de producción

Se resuelve que su solicitud es 'No Conforme' y, fruto de la tasación del viñedo, se estima que el amparo al registro afectado por tener exceso de producción no procede. Este caso llevará otro procedimiento fuera de este aplicativo.

