LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Patrullas policiales en Washington. EP

Trump no quiere pobres en Washington DC

El presidente emprende una dura campaña contra los sinhogar y la delincuencia en la capital, con el posible despliegue de la Guardia Nacional incluida, mientras exige procesar a los menores como adultos

M. Pérez

Lunes, 11 de agosto 2025, 14:29

Trump no quiere pobres en Washington, El presidente de Estados Unidos ha manifestado que los sinhogar «tienen que mudarse inmediatamente» fuera de la capital del ... país o serán desalojados por la fuerza. «Les daremos alojamiento, pero fuera del Capitolio», ha dicho el líder republicano, en lo que parece un nuevo incendio de su mandato que podría desembocar incluso en el despliegue de la Guardia Nacional en el distrito federal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen dos jóvenes de 22 años, uno de ellos riojano, en un accidente cuando regresaban de las fiestas de Vitoria
  2. 2

    Último baile en López Infante
  3. 3 Una treintena de incendios asola Castilla y León y varios serían provocados
  4. 4

    El ladrillo avanza en Logroño: tres nuevas promociones
  5. 5

    Montse Tomé, fin de trayecto como seleccionadora de España
  6. 6 La tableta de hachís que no era de nadie
  7. 7

    Rioja prevé una de las cosechas más cortas y con una histórica rebaja de rendimientos
  8. 8 Haro supera los 40 grados y el calor continuará apretando
  9. 9

    Un acta notarial cambia el relato de las últimas horas de Federico García Lorca
  10. 10 Calcinado un pabellón agrícola en Ventas del Baño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Trump no quiere pobres en Washington DC

Trump no quiere pobres en Washington DC