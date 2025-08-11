El ladrillo prosigue su avance en Logroño

Nuria Alonso Logroño Lunes, 11 de agosto 2025, 07:15 Comenta Compartir

La escasez de vivienda nueva en Logroño, sumada a una creciente demanda, ha desatascado una serie de solares que dormían a la espera de un acicate que ya ha llegado. Y parece que para quedarse, al menos durante una buena temporada. Si hace unas semanas este periódico ubicaba tres inminentes promociones inmobiliarias en la zona sur, concretamente en los sectores de La Cava y La Guindalera, lo cierto es que la construcción de vivienda está proliferando en todos los sectores logroñeses con parcelas disponibles.

Y la concesión de licencias municipales sigue la misma progresión. En el último mes, el Ayuntamiento de Logroño ha dado luz verde a tres nuevas edificaciones que, diseminadas por tres áreas distintas de la ciudad, culminarán la construcción de un total de 161 viviendas.

Una de las promociones se levantará en el reactivado proyecto de urbanización 'Pedregales Este', donde Coblansa ya cuenta con el beneplácito municipal para edificar el residencial 'Garcilaso de la Vega 7', un edificio de seis alturas con 24 pisos que ocupará el espacio comprendido entre las calles Piqueras y Garcilaso de la Vega: «Un proyecto de 24 viviendas de 2 y 3 dormitorios, enfocadas a la sostenibilidad, con aerotermia, suelo radiante, campo solar fotovoltaico en cubierta, cocinas totalmente equipadas, armarios empotrados revestidos y grandes terrazas», explica la promotora.

Cerca y también en Cascajos pero algo más al sur del sector se prevé el 'Residencial Bécquer' para el que Inmobiliaria Ortega tiene planteada una construcción de seis plantas con 53 viviendas. Tal y como anuncian en su página web, el nuevo residencial, que acompasará su diseño exterior al del vecino 'Residencial Cascajos', ofrece «viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, todas ellas con amplias terrazas y equipadas con los mejores sistemas de aislamiento térmico y acústico». Dotados con aerotermia, suelo radiante y refrescante y armarios revestidos, los pisos dispondrán de «completas zonas comunes, incluyendo piscina, áreas de recreo y pistas de juegos».

La tercera promoción en marcha se traslada al barrio de El Campillo, donde Upasa confía en erigir el denominado 'Residencial Ítaca', que constará de varias fases de construcción para dos edificios en sendas parcelas entre las calles Hermanos Urdiales y el paseo Francisco Sáez Porres. En detalle, en la número 25, se prevén 34 viviendas en un edificio de ocho plantas; mientras que en la 26, ya en comercialización, se pretende edificar un inmueble de seis alturas para 50 viviendas «de 2 y 3 dormitorios con amplias terrazas desde 10 hasta 44 metros cuadrados», tal y como reza en el texto informativo de la web.

Próxima edificación en las parcelas de VPO de Fardachón y La Cava Avanza también el desarrollo de las futuras viviendas protegidas en las parcelas enajenadas por el Ayuntamiento para el sector sur. Tanto la parcela de La Cava, ubicada en la calle Torrecilla en Cameros, como el solar de Fardachón, junto a la calle San Adrián, lucen desde hace días el cartel indicativo de que las obras de construcción se iniciarán de forma inminente. La empresa Gedein resultó la adjudicataria de ambas para erigir 16 viviendas protegidas en La Cava y otras 19 en Fardachón.

