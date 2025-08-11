LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miguel Uribe Turbay. EFE

Muere Miguel Uribe, el precandidato presidencial colombiano que fue acribillado a tiros en un mitin

El político de Centro Democrático permanecía ingresado desde el 7 de junio en una clínica de Bogota y no ha podido superar una hemorragia en el sistema nervioso

M. Pérez

Lunes, 11 de agosto 2025, 13:07

Miguel Uribe Turbay, senador de la República y precandidato presidencial colombiano, ha fallecido en la clínica Fundación Santa Fe, en Bogota, como consecuencia de las ... lesiones que sufría desde el pasado 7 de junio cuando fue acribillado durante un mitin en la capital. De 39 años, el político de Centro Democrático se encontraba en estado muy grave pese a haber iniciado una fase de neurorehabilitación, pero una hemorragia en el sistema nervioso central volvió a sumirle en situación crítica este fin de semana. Los médicos no han conseguido remontar este nuevo episodio y han certificado la muerte del joven político.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen dos jóvenes de 22 años, uno de ellos riojano, en un accidente cuando regresaban de las fiestas de Vitoria
  2. 2 Una treintena de incendios asola Castilla y León y varios serían provocados
  3. 3

    Último baile en López Infante
  4. 4

    Montse Tomé, fin de trayecto como seleccionadora de España
  5. 5

    Rioja prevé una de las cosechas más cortas y con una histórica rebaja de rendimientos
  6. 6 Haro supera los 40 grados y el calor continuará apretando
  7. 7

    El ladrillo avanza en Logroño: tres nuevas promociones
  8. 8 La tableta de hachís que no era de nadie
  9. 9

    Un acta notarial cambia el relato de las últimas horas de Federico García Lorca
  10. 10 Calcinado un pabellón agrícola en Ventas del Baño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Muere Miguel Uribe, el precandidato presidencial colombiano que fue acribillado a tiros en un mitin

Muere Miguel Uribe, el precandidato presidencial colombiano que fue acribillado a tiros en un mitin