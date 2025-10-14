Las noticias más importantes de hoy Estas son las informaciones más destacadas de la jornada de este martes

1 Aranceles Trump amenaza de nuevo con castigar a España por su bajo gasto en Defensa

El presidente de Estados Unidos reitera que está «muy descontento» con nuestro país y sopesa imponer nuevos aranceles.

2 Milicia Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes

La milicia ha reunido a unos 7.000 efectivos y tiene el beneplácito de Trump para actuar como policía de la región de forma temporal.

3 Logroño El futuro Corredor Sur conectará el parque del Camino y la N-111 y creará 6,5 hectáreas de zonas verdes

El futuro Corredor Ecológico Sur de Logroño discurrirá a lo largo de 3,5 kilometros y conectará el parque del Camino con la N-111 en un proyecto que busca mitigar los efectos del cambio climático, conectar los barrios del sur de la ciudad y fomentar la biodiversidad.

4 Sentencia La Justicia ordena silenciar las campanas de Matute tras la denuncia de una vecina

El Ayuntamiento recurre la decisión judicial y defiende que el sonido del campanario forma parte de la identidad del municipio.

5 Reparto El Gobierno riojano acogerá en breve a menores emigrantes, pero no en grandes centros

El Ejecutivo defiende su modelo «desinstitucionalizado» y deja abierta la puerta del recurso si el Ministerio no lo respeta.

6 Eman Akram entregará en Educación 11.000 firmas de apoyo a que pueda llevar el hiyab en el IES Sagasta

La estudiante acudirá a la Consejería este miércoles, día en que se cumple un mes desde su expulsión por ir a clase con velo.

7 Homenaje La Industrial, cien años de artes, oficios y cultura

La Esdir homenajea a su edificio, inaugurado por Alfonso XIII en 1925, que también fue cárcel franquista y hospital, y hoy pertenece al acervo de Logroño.

8 El abogado de Begoña Gómez ante el juez: «Desde que desapareció la Inquisición nunca ha habido una investigación de este tenor»

Camacho en la última vista acusó a Peinado de orquestar una «investigación universal» contra la imputada por el mero hecho de que «su marido es el presidente del Gobierno».

9 El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)

El Gobierno impondrá condiciones para recibir este plus tras la sentencia de Europa y solo lo podrán cobrar aquellas mujeres (u hombres) cuya carrera profesional se haya visto perjudicada.

10 Windows 10 deja de tener soporte: esto es lo que debes hacer

Algunos usuarios tendrán que cambiar de ordenador o instalar otro sistema operativo.