Las noticias más importantes de hoy
Estas son las informaciones más destacadas de la jornada de este martes
Martes, 14 de octubre 2025, 21:40
1Aranceles
Trump amenaza de nuevo con castigar a España por su bajo gasto en Defensa
El presidente de Estados Unidos reitera que está «muy descontento» con nuestro país y sopesa imponer nuevos aranceles.
2Milicia
Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
La milicia ha reunido a unos 7.000 efectivos y tiene el beneplácito de Trump para actuar como policía de la región de forma temporal.
3Logroño
El futuro Corredor Sur conectará el parque del Camino y la N-111 y creará 6,5 hectáreas de zonas verdes
El futuro Corredor Ecológico Sur de Logroño discurrirá a lo largo de 3,5 kilometros y conectará el parque del Camino con la N-111 en un proyecto que busca mitigar los efectos del cambio climático, conectar los barrios del sur de la ciudad y fomentar la biodiversidad.
4Sentencia
La Justicia ordena silenciar las campanas de Matute tras la denuncia de una vecina
El Ayuntamiento recurre la decisión judicial y defiende que el sonido del campanario forma parte de la identidad del municipio.
5Reparto
El Gobierno riojano acogerá en breve a menores emigrantes, pero no en grandes centros
El Ejecutivo defiende su modelo «desinstitucionalizado» y deja abierta la puerta del recurso si el Ministerio no lo respeta.
6
Eman Akram entregará en Educación 11.000 firmas de apoyo a que pueda llevar el hiyab en el IES Sagasta
La estudiante acudirá a la Consejería este miércoles, día en que se cumple un mes desde su expulsión por ir a clase con velo.
7Homenaje
La Industrial, cien años de artes, oficios y cultura
La Esdir homenajea a su edificio, inaugurado por Alfonso XIII en 1925, que también fue cárcel franquista y hospital, y hoy pertenece al acervo de Logroño.
8
El abogado de Begoña Gómez ante el juez: «Desde que desapareció la Inquisición nunca ha habido una investigación de este tenor»
Camacho en la última vista acusó a Peinado de orquestar una «investigación universal» contra la imputada por el mero hecho de que «su marido es el presidente del Gobierno».
9
El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
El Gobierno impondrá condiciones para recibir este plus tras la sentencia de Europa y solo lo podrán cobrar aquellas mujeres (u hombres) cuya carrera profesional se haya visto perjudicada.
10
Windows 10 deja de tener soporte: esto es lo que debes hacer
Algunos usuarios tendrán que cambiar de ordenador o instalar otro sistema operativo.