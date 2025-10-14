LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Protestas junto al IES Sagasta por la prohibición del uso del velo. Justo Rodríguez

Eman Akram entregará en Educación 11.000 firmas de apoyo a que pueda llevar el hiyab en el IES Sagasta

La estudiante acudirá a la Consejería este miércoles, día en que se cumple un mes desde su expulsión por ir a clase con velo

La Rioja

Martes, 14 de octubre 2025, 13:41

Comenta

Eman Akram entregará este miércoles en Educación 11.000 firmas de apoyo para poder acudir a clase con el hiyab en el IES Sagasta. La joven, de 17 años, que inició la recogida de apoyos en Change.org/NoSinMivelo tras ser expulsada de clase, llevará las muestras de respaldo a la Consejería cuando se cumple un mes de que la echaran de clase.

La decisión, aprobada en el Consejo Escolar y notificada a las familias, no gustó a aquellas cuya voluntad era la de seguir llevando el hiyab y las protestas no tardaron en llegar. Durante tres días, familiares, compañeros y miembros de la comunidad islámica se concentraron frente al instituto durante el recreo. .

De forma paralela inició la campaña en Change.org. Eman asegura que la decisión no responde a ninguna ley autonómica ni nacional, y que de hecho en otros institutos no sucede. La alumna del Sagasta pide a la Consejería de Educación que intervenga para que pueda asistir a clase con su velo.

En una nota de prensa, Change.org explica que Eman ha esperado a que el instituto rectificase, «pero ante la falta de respuestas» ve necesario acudir a Consejería. «Mi sueño es estudiar derecho internacional y en mi propio instituto me están diciendo que, si quiero conseguirlo, debo renunciar a lo que soy. Por favor, que ninguna chica más tenga que pasar por esto ni este curso ni los que vendrán», expone.

