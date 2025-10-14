El futuro Corredor Sur conectará el parque del Camino y la N-111 y creará 6,5 hectáreas de zonas verdes

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y el concejal de Medio Ambiente, Jesús López, este martes en la presentación del Corredor Ecológico Sur.

El futuro Corredor Ecológico Sur de Logroño discurrirá a lo largo de 3.500 metros lineales y conectará el Parque del Camino con la N-111 en un proyecto que busca mitigar el impacto de las inundaciones a la vez que se conectan los barrios del sur de la ciudad y se fomenta por la biodiversidad.

Con una inversión cercana a los 3,9 millones de euros, la primera fase del proyecto, presentada este martes por el alcalde Conrado Escobar, se enmarca en las prioridades de sostenibilidad medioambiental con el concepto de ciudad circular como enseña para mitigar el efecto de las inundaciones en la parte sur de Logroño, uno de los riesgos históricos que urgía resolver, a juicio del primer edil.

Así, la primera fase, que se iniciará de inmediato con la ocupación de los terrenos, incorporará un pasillo verde con tres amplias áreas inundables que generará hasta seis hectáreas y media de nuevas zonas verdes para el disfrute de los ciudadanos. Asimismo, una vez culmine la ejecución que cuenta con doce meses de plazo, el recorrido será transitable y ciclable incorporando nuevos ejemplares arbóreos de proximidad para aliviar los episodios de calor extremo.

Entre otras características que desplegará el futuro corredor, figura el aprovechamiento del agua embalsada para el riego de proximidad además de la recarga de los acuíferos cercanos, la incorporación de las zonas inundables como áreas de riqueza natural o la revalorización de la red histórica de acequias del sur de Logroño.

El itinerario contará con sendas separadas para peatones y bicicletas, bordeadas por alineaciones de arbolado de sombra estacional, arbustos y praderas floridas. Las franjas verdes están diseñadas con suelo filtrante y drenante, lo que permitirá recoger e infiltrar el agua de lluvia, reducir la escorrentía y alimentar los acuíferos naturales.

Las tres áreas inundables proyectadas tendrán la capacidad de retener el agua en episodios de tormenta, evitando sobrecargas en la red de saneamiento y generando nuevos humedales urbanos. Estos espacios actuarán como sistemas naturales de drenaje (SUDS) y como hábitats para aves, insectos y flora local.

A lo largo de este primer tramo se crearán cuatro áreas estanciales, concebidas como espacios de encuentro. Estas zonas contarán con bancos, pérgolas, mesas, fuentes, aparcabicicletas y paneles informativos, mientras que las zonas verdes se ampliarán mediante morfologías irregulares que ensancharán el corredor.

El proyecto paisajístico se basa en un diseño continuo, funcional y multisensorial, que combina especies autóctonas de porte medio y grande con arbustivas locales y praderas floridas, creando contrastes estacionales y refugios climáticos.

La del Corredor Ecológico del Sur se suma a las intervenciones del Barranco de Oyón y el del Horcajo para cerrar el Ciclo del Agua de Logroño y culminar ese anillo verde pretendido por el equipo de gobierno que conectará los barrios de Logroño de forma sostenible y medioambientalmente respetuoso.

A la espera de fondos europeos FEDER, con «una valoración favorable» Aún sin financiación, la pretensión municipal es que los trabajos en el Corredor Ecológico Sur se sufraguen mediante fondos europeos FEDER, que podrán alcanzar el 60% de la inversión. El alcalde de Logroño ha señalado que la solicitud de la capital ha quedado fuera de la última convocatoria por falta de financiación, pero confía en que logre su inclusión en los proyectos aprobados en la próxima. Además, fuentes municipales han indicado que la propuesta planteada por Logroño para la incorporación del Corredor Sur a las infraestructuras hidrológicas ha recibido una «valoración favorable» por parte de los evaluadores europeos.