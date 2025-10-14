LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un grupo de alumnos de la Esdir conversa en la terraza de un café frente al edificio de la escuela.

La Industrial, cien años de artes, oficios y cultura

Centenario ·

La Esdir homenajea a su edificio, inaugurado por Alfonso XIII en 1925, que también fue cárcel franquista y hospital, y hoy pertenece al acervo de Logroño

J. Sainz

Martes, 14 de octubre 2025, 16:14

Dos veces en el corazón de Logroño: la Industrial se encuentra físicamente en el centro geográfico de la ciudad y también emocionalmente en su acervo ... cultural. La Escuela Superior de Diseño de La Rioja (Esdir) abrió este martes oficialmente el curso académico con un homenaje a su propia sede, el emblemático edificio de avenida de la Paz de cuya inauguración se cumplen cien años. Un siglo desde aquel 14 de octubre de 1925 con presencia de Alfonso XIII. Un siglo en el que también fue cárcel franquista y hospital durante la Guerra Civil. Un siglo en el que ha pasado de ser Escuela de Artes y Oficios a Escuela de Diseño; décadas, formando artesanos y profesionales de los diferentes oficios artísticos y, en la actualidad, diseñadores especializados. Un siglo, en definitiva, siendo parte de la cultura de esta tierra.

