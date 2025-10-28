Las noticias del día

LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La Rioja

Martes, 28 de octubre 2025, 21:56

Comenta

  1. 1

    Sucesos

    Prisión provisional sin fianza para el kamikaze de la AP-68

El hombre conducía borracho, sin permiso y con un vehículo robado.

  1. 2

    Juicio por el crimen de Los Lirios

    La víctima tenía un corte en el cuello y otro en el corazón que descartan el suicidio, afirman los forenses

Cualquiera de las dos heridas que presentaba cuando fue hallada en su domicilio invalidaría a Mercedes a hacerse el resto de incisiones.

  1. 3

    Ataques en Gaza

    Israel inicia una serie de «poderosos ataques» en Gaza ante las violaciones del acuerdo por parte de Hamás

El primer ministro israelí acusó a los islamistas de violar la tregua y de engañarles en la entrega de los restos de los rehenes.

  1. 4

    Política

    El Gobierno no tira la toalla pese al aviso de Junts: «Tumbaremos votaciones en barrena»

Moncloa mantiene la consigna de «mano tendida» hacia los de Puigdemont, que creen que su decisión «se notará pronto».

  1. 5

    Sucesos

    El desaparecido en Navarrete manda un vídeo a la familia, que no retira la denuncia

El padre, Alfredo Amador Gabarri, solicita a la Guardia Civil que investigue lo sucedido porque las noticias recibidas por parte de su hijo «no nos tranquilizan».

  1. 6

    Investigación

    La UR incorpora nuevo equipamiento científico para sus grupos de investigación

Son dos nuevos espectrómetros de masas para evaluar la eficacia de los experimentos y están valorados en más de 500.000 euros, financiados a través del Plan de Transformación de La Rioja.

  1. 7

    Vino

    UAGR: «Peligra el sector vitivinícola y muchas explotaciones ya están en bancarrota»

El sindicato solicita reuniones a las asociaciones bodegueras tras la vendimia para reclamar un futuro para la viticultura.

  1. 8

    La SD Logroñés se topa con la calidad del Racing

Las buenas intenciones de los blanquirrojos no son suficientes para inquietar al actual líder de Segunda División.

  1. 9

    Brasil

    Al menos 64 muertos en las favelas de Río de Janeiro en una macrorredada contra el narcotráfico

Las bandas reciben con granadas lanzadas desde drones a los 2.500 policías desplegados en la mayor operación contra el crimen en Brasil.

  1. 10

    Teatro

    Sapo Producciones denuncia el robo de las máscaras de su obra teatral 'Te regalo el sol'

La compañía riojana desea que «si quien ha sido se da cuenta de lo que es y lo que nos ha hecho, se arrepienta y las devuelva».

