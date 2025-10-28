La víctima tenía un corte en el cuello y otro en el corazón que descartan el suicidio, afirman los forenses

Carmen Nevot Logroño Martes, 28 de octubre 2025, 11:37 | Actualizado 11:46h. Comenta Compartir

Los médicos forenses que efectuaron la autopsia al cuerpo de Mercedes, de 56 años, asesinada en su domicilio en la madrugada del 13 de octubre de 2020, descartaron «de manera completa» el suicidio al hacerle la autopsia. Aunque en la primera llamada que recibieron les comunicaron que había una mujer que se había quitado la vida, al llegar y observar la escena del crimen, es decir, la posición y la ubicación del cuerpo en el vestíbulo, la cantidad de sangre, la pluralidad de las heridas y el desorden localizado de la vivienda, ésta no concordaba con la teoría del suicidio.

En la séptima sesión de juicio por el crimen de Los Lirios que se celebra en la Audiencia Provincial contra A. E. M., de 61 años, por presuntamente asesinar a su esposa, los médicos forenses Eva Guillorme, Julio Irigoyen y Beatriz Moreno (que ha asistido de apoyo) han explicado este martes que descartaron «completamente el suicidio» cuando efectuaron la autopsia a Mercedes. La víctima tenía una herida profunda que le seccionó la vena yugular y varios cortes de tentativa superficiales por encima y por debajo de ésta compatibles con suicidio y con homicidio, pero además, tenía otros cinco cortes, uno de ellos en la región mamaria que le atravesó el corazón.

Ambas lesiones, la del cuello y la del corazón, a su juicio, descartan de plano la teoría del suicidio porque si una persona que se quita la vida degollándose, «esa hemorragia tan rápida produce un estado de hipotensión y, por tanto, la persona queda inhabilitada para hacer hada más y en este caso quedan otras cinco heridas que han necesitado mucha fuerza para producirse». «Es difícil pensar que una persona que se acaba de cortar la vena yugular sea capaz de infligirse otras cinco heridas con esa intensidad, y si pensamos que la primera fue la del corazón invalidaría a la persona a hacer cualquier otro movimiento», han insistido.

Los forenses desconocen el orden de unos cortes que fueron próximos en el tiempo, «son penetrantes y se efectuaron con un arma monofilar» compatible con el cuchillo que se encontraba en el suelo junto a la mano izquierda de la fallecida. No obstante, a preguntas de los miembros del jurado, los peritos han explicado que les parece más adecuado pensar que la herida del cuello fue la primera. La víctima, además, no tenía marcas de defensa o de lucha. En cuanto a la data de la muerte, han señalado que es lo más difícil de precisar porque la muerte es un proceso y no un momento concreto, aunque lo más probable es que se produjera de 01.00 a 06.00 horas del 13 de octubre de 2020.

En el cuerpo de la víctima se recogieron muestras de semen que se correspondería con el ADN del acusado, aunque estos restos pueden permanecer hasta diez días en el cuerpo de una persona y si está fallecida incluso más tiempo.

La Fiscalía y la acusación particular sostienen que el acusado, que se enfrenta a 22 años de cárcel por un presunto delito de asesinato con alevosía, en la madrugada del 13 de octubre de 2020 viajó a Logroño desde la localidad burgalesa de Gumiel de Mercado, adonde se había trasladado días antes para ayudar a su hijo en las labores de vendimia, acudió al domicilio familiar y allí, tras conocer que ella quería separarse, presuntamente la asesinó. Para la defensa de A. E. M. los hechos no ocurrieron como los relatan las acusaciones y, por tanto, el procesado sería inocente.

