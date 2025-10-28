LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Las máscaras de la obra 'Te regalo el sol' de Sapro Producciones que han sido robadas. Sapo Producciones

Sapo Producciones denuncia el robo de las máscaras de su obra teatral 'Te regalo el sol'

La compañía riojana desea que «si quien ha sido se da cuenta de lo que es y lo que nos ha hecho, se arrepienta y las devuelva»

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Martes, 28 de octubre 2025, 20:00

Comenta

La compañía riojana de teatro Sapo Producciones ha denunciado ante la Policía Nacional el robo de las máscaras y el vestuario de la obra ... 'Te regalo el sol'. Los actores llegaron el pasado sábado de madrugada a Logroño tras actuar en Grado (Asturias) y estacionaron la furgoneta con el equipo en la plaza Invierno de Logroño, entre la plaza 1 de Mayo y la calle Huesca. Tres días después, al volver a por el material, la compañía se han percatado del robo. Lo preocupante es que el 7 de noviembre cuentan con una nueva función de 'Te regalo el sol' en San Vicente de la Barquera y, sin las máscaras, no es posible la obra.

