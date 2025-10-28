Sapo Producciones denuncia el robo de las máscaras de su obra teatral 'Te regalo el sol'

La compañía riojana de teatro Sapo Producciones ha denunciado ante la Policía Nacional el robo de las máscaras y el vestuario de la obra ... 'Te regalo el sol'. Los actores llegaron el pasado sábado de madrugada a Logroño tras actuar en Grado (Asturias) y estacionaron la furgoneta con el equipo en la plaza Invierno de Logroño, entre la plaza 1 de Mayo y la calle Huesca. Tres días después, al volver a por el material, la compañía se han percatado del robo. Lo preocupante es que el 7 de noviembre cuentan con una nueva función de 'Te regalo el sol' en San Vicente de la Barquera y, sin las máscaras, no es posible la obra.

«Esperamos que, si quien ha sido se da cuenta de lo que es y de la putada que nos han hecho, se arrepienta y las devuelva. Que por intentarlo nosotros no sea», expone Josué Lapeña, codirector de Sapo Producciones junto a Martín Nalda. Las dos máscaras del espectáculo son dos piezas de artesanía del titiritero Carlos Pérez Aradros y, más que valor económico, tienen importancia artística porque son objetos únicos, hechos a medida. «Si alguien las intenta vender o utilizar en Halloween, que sepa que son robadas y tienen dueño», advierte Josué Lapeña.

«Es una faena muy gorda, estamos cabreados y los actores, agobiados. Es una faena, más que el robo, que tengamos que suspender una obra por eso», expone Lapeña. Aunque Sapo Producciones no se rinde y, mientras intenta recuperar las máscaras originales, Carlos Pérez Aradros ya intenta reproducir unas nuevas con la ayuda de unas réplicas que realizó David Azpurgua. «Vamos a intentar solucionar el tema, aunque las máscaras requieren un trabajo artesanal importante. Después de construirlas manualmente hay que pintarlas, ponerles el pelo...», describe Lapeña.

Ampliar Las máscaras de la obra 'Te regalo el sol'. Sapo Producciones

'Te regalo el sol' es una pieza original de Martín Nalda que interpretan Gemma Viguera y Álex López, si bien en ningún momento se reconoce a los actores, precisamente, por las máscaras. Recientemente la producción fue elegida, junto a otras de Elperroazul y Chamán Producciones, en el programa Camino Escena Norte, un proyecto de intercambio de espectáculos entre seis comunidades autónomas por las que transcurre la ruta histórica del Camino de Santiago (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja).

Sapo ya había representado la pieza en Laredo y Grado y cuenta con otra función, ahora en el aire, en San Vicente de la Barquera. «De momento, vamos a dar un margen, aunque sin máscaras no hay espectáculo», confiesa Lapeña. No es la primera vez que la compañía sufre un robo, años atrás les sustrajeron la furgoneta en el cementerio de Logroño y apareció días después, sin motor, en un descampado de Calahorra.