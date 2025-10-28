LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Ander Fernández se eleva para conectar un remate de cabeza.

Ander Fernández se eleva para conectar un remate de cabeza. Justo Rodríguez
Fútbol | Copa del Rey

La SD Logroñés se topa con la calidad del Racing

Las buenas intenciones de los blanquirrojos no son suficientes para inquietar al actual líder de Segunda División

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Martes, 28 de octubre 2025, 21:24

Calidad. Un concepto que en el fútbol vale dinero y marca diferencias, tal y como demostró este martes el Racing en Las Gaunas. Los cántabros ... lograron el pase a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey tras golear a la Sociedad Deportiva Logroñés en un partido en el que no necesitaron ser brillantes, sino simplemente aprovechar su potencial atacante. Su calidad.

