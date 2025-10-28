La SD Logroñés se topa con la calidad del Racing

Calidad. Un concepto que en el fútbol vale dinero y marca diferencias, tal y como demostró este martes el Racing en Las Gaunas. Los cántabros ... lograron el pase a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey tras golear a la Sociedad Deportiva Logroñés en un partido en el que no necesitaron ser brillantes, sino simplemente aprovechar su potencial atacante. Su calidad.

La Copa del Rey es un premio para muchos clubes modestos y también una oportunidad para numerosos jugadores. Para aquellos que en la liga no cuentan con demasiados minutos y han de aprovechar las habituales rotaciones de sus entrenadores en esta competición para reivindicarse. Este martes, los dos técnicos hicieron cambios: en la SDL, Adrián Cantabrana mezcló titulares y suplentes para dar entrada en el once a nombres como los de Iván, Ander, Santafé, Olarra y Moha. En el Racing, el número de teóricos suplentes sobre el campo fue más elevado y, entre todos, uno se convirtió en el futbolista que mejor aprovechó la ocasión brindada por su entrenador: Suleiman.

SD Logroñés Iván Fernández, Lecea (Lazcano, 60), Zubiri, Ander Fernández, Hualde, Joselu, David Sánchez (Hernando, 77), Santafé (Núñez, 60), Aguinaga (Khitty, 77), Olarra y Moha (San Martín, 60). 0 - 4 Racing Andreev, Michelin (Sangalli, 46), Manu Hernando, Castro, Calera (Yurrieta, 74), Íñigo (Fuentes, 64), Aldasoro, Suleiman, Yeray, Sergio (Vallecillo, 81) y Villalibre (Arana, 64). Goles: 0-1 min 22: Suleiman, tras recoger un pase de Sergio. 0-2 min 66: Yeray remacha en el área un envío de Arana.. 0-3 min 87: Yeray, tras una jugada individual. 0-4 min 88: Yurreta cierra el marcador.

Árbitro. Alonso de Ena. Amonestó a los locales Hualde, Moha, Santafé, Olarra y al entrenador, Adrián Cantabrana, así como a los visitantes Sangalli y Yeray. Expulsó a Núñez, por roja directa, en el 78.

Incidencias. 3.857 espectadores en Las Gaunas, según los datos proporcionados por la SDL. Nutrida presencia de aficionados del Racing que cantaron 'La Fuente de Cacho' antes del partido. En el descanso, se recordó en el videomarcador el galardón de Logroño Deporte entregado, a título póstumo, a Eduardo Guerra.

El extremo llegó a este choque sin una sola titularidad en liga y con apenas 75 minutos disputados en la competición doméstica. Este martes se vio en el once titular y pensó 'esta es la mía'. Dicho y hecho. El ex del Ibiza y el Girona se erigió en el factor desequilibrante del primer acto. Por su costado, el izquierdo, llegó la mayor parte del peligro de los santanderinos y el extremo le ganó la partida una y otra vez a la zaga local, en la que Lecea actuó como lateral. Tres de las cuatro llegadas peligrosas del Racing antes del descanso partieron de sus botas. Una terminó con un disparo de Sergio taponado por Zubiri y otra con una buen intervención de Iván Fernández. Sin embargo, para cuando esa parada llegó el Racing ya estaba por delante. El de Gambia recogió un pase de Sergio, entró en el área y definió con un disparo cruzado y colocado. Imposible para Iván. Era el minuto 22 y Suleiman acababa así con la resistencia logroñesa.

Porque hasta ese momento, solo el extremo ponía algo de mordiente al encuentro. Jugaba a otra velocidad ante una SDL que no se achicó de inicio y trató de discutirle la posesión a un Racing al que le costaba dejar plasmada en el campo la superioridad que le otorgan las dos categorías de diferencia entre ambos equipos y esa gran trayectoria que le ha llevado a ser el líder de Segunda División.

La Sociedad trataba de crear problemas a la zaga visitante con balones en profundidad y tratando de aprovechar la velocidad de Aguinaga y Olarra y la potencia de Moha. Esas intenciones no se plasmaron en ocasiones claras antes del descanso, a excepción de una. La fabricaron dos defensas: Lecea puso el centro y Ander Fernández remató de cabeza solo en el corazón del área. Su intento se marchó fuera.

El Racing ganaba, pero no con la diferencia suficiente como para relajarse. Necesitaban los de José Alberto al menos otro gol para empezar a pensar en la liga, donde el ascenso es su objetivo prioritario. Sin embargo, los cántabros se encontraron al inicio de la segunda parte una Sociedad dispuesta a ponerles difícil alcanzar esa meta. Adelantaron la línea de presión los blanquirrojos y Cantabrana introdujo en el campo a habituales como Núñez o Lazcano.

Metieron algún centro al área peligros los riojanos, pero no inquietaron a Andreev, mientras que el Racing necesitaba poco para generar peligro. Iván salvó primero un mano a mano con Sangalli, pero nada pudo hacer el cancerbero para evitar el 0-2. En una jugada que inició Suleiman (que en la segunda parte bajó su participación), Arana encontró a Yeray y este sentenció.

El partido se acabó ahí. La SD Logroñés lo siguió intentando, pero el Racing no pasaba apuros. Le bastaba con defenderse ordenado y, de vez en cuando, intentar salir con transiciones rápidas con la intención de anotar el tercero. Así, Cantabrana también empezó a pensar en el Tudelano y dio unos minutos de descanso a David Sánchez y Aguinaga. Quería el técnico riojano que se llegara al final sin sobresaltos en forma de lesiones, pero lo que no se esperaba es que los blanquirrojos se quedaran con diez por la expulsión de Núñez. En una entrada en el centro del campo, el árbitro le hizo el gesto de que había ido con los tacos por delante y expulsó al centrocampista ante su incredulidad.

Contra diez, el Racing sentenció. Yeray y Yurreta anotaron con dos goles de clase. La calidad salió de nuevo a relucir.