Prisión provisional sin fianza para el kamikaze de la AP-68

El hombre conducía borracho, sin permiso y con un vehículo robado

Diego Marín A.

Logroño

Martes, 28 de octubre 2025, 14:45

Comenta

El kamikaze detenido el pasado domingo por conducir en dirección contraria por la AP-68 ha comparecido durante esta mañana ante el Juzgado de Instrucción número 1, que estaba de guardia. Tras prestar declaración, el juez ha ordenado prisión provisional sin fianza por un delito de conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida de los demás. El hombre, de 35 años y de nacionalidad moldava, carecía de permiso, conducía bajo los efectos del alcohol y utilizaba un vehículo robado.

El detenido, un hombre de 35 años de nacionalidad moldava, fue interceptado después de conducir 52 kilómetros en sentido contrario por el carril de dirección Bilbao. La Guardia Civil investiga al conductor detenido como presunto autor de varios delitos contra la seguridad vial.

El suceso se produjo sobre las 23.30 horas del pasado domingo, cuando los teléfonos de emergencias 062 y 112 registraron múltiples avisos que alertaron sobre un turismo que circulaba en dirección opuesta a la altura del punto kilométrico 86 de la AP-68 (Haro). Gracias a la intervención de las patrullas de la Guardia Civil se desplegó un operativo que permitió alertar a los demás conductores, detener la circulación para evitar siniestros viales e interceptar al kamikaze en el punto kilométrico 138 (Logroño).

Guardia Civil
Guardia Civil
Guardia Civil

Según informa la propia Guardia Civil en una nota de prensa, durante la intervención el conductor detenido adoptó «una actitud impulsiva y agresiva hacia los agentes, proporcionando datos de identidad erróneos». Ante esta circunstancia, especialistas del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico activaron gestiones con las autoridades de Rumanía y Moldavia, logrando así verificar su verdadera identidad. Así se pudo constatar que el conductor carecía de permiso de conducción y que el turismo había sido sustraído previamente. Además, en la prueba de alcoholemia arrojó un resultado de 0,75 mg/l en aire espirado, muy por encima del límite legal, y se negó a someterse a la prueba de detección de drogas.

Por todos estos hechos se procedió a su detención como presunto autor de los delitos de falsedad documental, usurpación de identidad, hurto de uso de vehículo a motor, conducción temeraria, conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, carecer de permiso de conducción y negativa a realizar la prueba de detección de drogas. El kamikaze será puesto este martes a disposición judicial.

La Guardia Civil quiere expresar su agradecimiento a los ciudadanos que alertaron de la presencia del vehículo que circulaba en sentido contrario. «Gracias a la rápida comunicación de estos testigos, fue posible activar de inmediato el dispositivo de emergencia y evitar un posible siniestro de consecuencias graves», subraya.

